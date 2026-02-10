En vivo
Video| Patrullera de Bucaramanga conmueve al asistir el parto de una perrita en condición de calle

Video| Patrullera de Bucaramanga conmueve al asistir el parto de una perrita en condición de calle

El compromiso y la empatía de una patrullera de Bucaramanga quedó en evidencia al asistir el parto de una perrita callejera en un parque de la ciudad.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de feb, 2026
Patrullera asistió parto de una perrita en condición de calle
Patrullera asistió parto de una perrita en condición de calle-
Captura de pantalla

En un acto de humanidad que ha conmovido a usuarios en redes sociales, una patrullera de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se convirtió en “partera” por un día al asistir el nacimiento de ocho cachorros de una perrita en condición de calle. El hecho quedó registrado en video, que ya acumula más de 23 mil “me gusta” y más de mil comentarios en la cuenta oficial de la Policía y los Carabineros.

Los hechos ocurrieron mientras la uniformada cumplía con su servicio habitual en la ciudad. Según se conoció, la patrullera se encontró con la perrita justo cuando estaba a punto de dar a luz. Ante la situación, decidió permanecer en el lugar para acompañar el parto y priorizar la seguridad de la madre y sus crías.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Para brindar mayor protección, la patrullera acondicionó el espacio extendiendo una cobija azul sobre el suelo, en la que ubicó a la perrita, una criolla de pelaje blanco. Durante todo el proceso, se aseguró de mantener un entorno seguro y calmado.

El video muestra que la patrullera contó con el apoyo de un hombre con guantes y uniforme, quien al parecer sería veterinario. Ambos permanecieron atentos al estado de salud de la madre y sus cachorros.

Una vez finalizado el parto, la uniformada tomó cuidadosamente a los cachorros, quienes ya se encontraban alimentándose y los colocó en un guacal preparado para su resguardo.

La escena resultó especialmente conmovedora cuando, al ver que sus ocho cachorros recién nacidos eran cuidadosamente colocados en un guacal preparado para su resguardo, la perrita decidió ingresar por sí misma, asegurándose de quedar finalmente junto a sus crías. De esta manera, madre e hijos quedaron protegidos y bajo el cuidado de las autoridades.

La acción de la patrullera no pasó desapercibida por los ciudadanos. En redes sociales, los usuarios elogiaron su labor y dedicación hacia los animales más vulnerables. “Gracias por su buena labor por proteger a los seres maravillosos que no tienen voz pero un corazón grande. Dios les bendiga grandemente, mil gracias”, escribió una usuaria entre los comentarios.

Desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga destacaron que este episodio demuestra que su labor no solo se limita a garantizar la seguridad ciudadana, sino también a proteger la vida en todas sus formas. “Cuando la protección también se siente con el corazón... servir significa cuidar incluso a quienes no tienen voz”, señalaron en la descripción junto al video difundido en sus redes.

El emotivo momento ha generado un amplio reconocimiento en la comunidad y evidencia la importancia de la empatía y el compromiso hacia los animales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

