Hallan carro de senadora Aida Quilcué abandonado en carretera de Cauca

La guardia indígena informó a las autoridades que encontró abandonado el vehículo en el que se transportaba la senadora Aida Quilcué, cuya desaparición y posible secuestro fue reportado desde la misma cuenta de la legisladora este martes 10 de febrero.

"Informamos a la opinión pública que la Senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad", expresó el equipo de la dirigente en la cuenta de la legisladora en X.



“Fue interceptada”

El presidente Gustavo Petro, por su parte, detalló que el vehículo en el que se movilizaba Quilcué fue interceptado por desconocidos a la 1:30 de la tarde en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC.

“Ya hablé con la hija”, afirmó el mandatario, asegurando que “donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país", añadió en un consejo de ministros en Montería, capital de Córdoba, sin que aún se haya confirmado si Aida Quilcué, del Pacto Histórico, fue secuestrada.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que "toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda" de la senadora, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de Defensa a toda una vida en 2021, un año antes de asumir su escaño en el Congreso.



Poco después informó que "la guardia indígena reporta que llegó al lugar y halló la camioneta donde viajaba la senadora Aida Quilcué, pero sin personas en el interior. Se continúa la búsqueda. Cualquier información llame al 147 o 165".

Preliminarmente se sabe que en el vehículo, encontrando en un sector conocido como Salado Blanco, no había rastros de disparos. Hombres del Gaula militar hacen parte de la búsqueda de la senadora, quien se dirigía hacia su resguardo y estaría acompañada por dos miembros de la UNP.

La familia de la senadora ha dicho que Quilcué no volvió a contestar el teléfono después de la una de la tarde.



¿Quién es Aida Quilcué?

En una reciente entrevista con EFE, Aida Quilcué, que hace parte del pueblo nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008. La congresista atribuye estos riesgos a su labor y a la estigmatización de quienes cuestionan modelos políticos y económicos dominantes.

Justamente el 29 de octubre de 2022, Adia Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca. Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.

En sus palabras, en Colombia "pensar distinto" sigue costando la vida y la ayuda que reciben los líderes sociales de las instituciones a veces "no es suficiente", lo que los obliga a buscar "mecanismos de autoprotección".

