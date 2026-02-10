Alcaldía de Medellín habilita puntos de donación para afectados por frente frío en Córdoba y Urabá

El segundo frente frío que impactó a la subregión de Urabá y al departamento de Córdoba generó un aumento de emergencias por inundaciones y crecientes súbitas. En ambas zonas, las lluvias han dejado miles de familias afectadas y han motivado a distintas entidades a abrir espacios de recolección de ayudas. La Administración Distrital de Medellín anunció la habilitación de puntos físicos para la recepción de donaciones, con el objetivo de apoyar a las comunidades que enfrentan daños en viviendas, interrupción de actividades económicas y necesidades básicas insatisfechas.

Las cifras oficiales indican que en Urabá y Córdoba las lluvias han provocado afectación en más de 30.000 familias, de acuerdo con reportes de medios regionales. Estos datos reflejan la magnitud de la emergencia y respaldan la necesidad de una red organizada de apoyo. La Alcaldía de Medellín anunció que la ciudad ha atendido más de 700 eventos relacionados con precipitaciones en su propio territorio, pero que mantiene la capacidad de extender esfuerzos para contribuir a otras regiones impactadas.



Puntos físicos disponibles para entregar donaciones

Los puntos de recolección habilitados abarcan diferentes zonas de Medellín. Según la Administración Distrital, las donaciones pueden entregarse en el hall de ingreso de la Alcaldía en La Alpujarra, la Biblioteca Pública El Poblado, los parques biblioteca San Javier, Doce de Octubre, Belén, La Ladera y San Antonio de Prado. También están disponibles los Centros de Desarrollo Social de San Antonio de Prado y Laureles, así como las Terminales de Transporte Norte y Sur.



La ubicación estratégica de estos puntos permite que ciudadanos de distintas comunas accedan sin necesidad de desplazamientos largos. La red de centros facilita la recepción ordenada de insumos y la movilización posterior hacia las zonas afectadas, donde los organismos de atención requieren abastecimiento continuo.



Medellín es solidario con quien nos necesita.

Desde la ciudad y la @AlcaldiadeMed ayudamos a tatas familias que hoy nos necesitan tanto en Urabá como en Córdoba.

Nuestra solidaridad. pic.twitter.com/gj7xNyL0lA — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 9, 2026

Las entidades responsables de la recolección han definido una lista de artículos prioritarios. En los puntos físicos se reciben alimentos no perecederos, kits para bebé, pañales para adultos, leche en polvo, utensilios básicos de cocina, colchonetas, mantas y elementos de descanso. Estos insumos se organizan en paquetes para su distribución inmediata en las zonas más golpeadas de Urabá y Córdoba. Las autoridades locales insisten en la importancia de entregar elementos de primera necesidad debido a que las familias enfrentan pérdidas materiales totales o parciales. Las inundaciones han afectado viviendas en áreas rurales y urbanas, lo que genera la necesidad de suplir insumos básicos para la atención temporal.

Además de los puntos físicos, los ciudadanos pueden realizar aportes económicos. Las donaciones monetarias pueden hacerse a través de la corporación Presentes mediante la plataforma digitales disponibles en presentes.co/dona. Estas contribuciones se destinan principalmente a atender las necesidades urgentes en Urabá, especialmente en municipios donde las afectaciones han sido más severas.

Para el departamento de Córdoba, las autoridades informaron que los aportes económicos pueden canalizarse mediante la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. El mecanismo habilitado opera mediante la llave Bancolombia número 0038892667, desde la cual se gestionan los recursos que se envían a las comunidades damnificadas.

