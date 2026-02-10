Confirman hallazgo con vida de senadora Aida Quilcué en el oriente del Cauca: esto se sabe

Las autoridades reportaron el hallazgo con vida de la senadora Aida Quilcué luego de su misteriosa desaparición en el oriente del Cauca. El ministro de Defensa de Colombia confirmó la noticia. "La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aida Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", escribió Pedro Sánchez desde su cuenta de X.

El alcalde de Inzá, Delio Trujillo, durante entrevista con Noticias Caracol en vivo, también confirmó la información y narró detalles sobre lo acontecido. "La retuvieron, la metieron hacia la montaña, por allá por unos huecos la metieron, me decían textualmente, la soltaron y con su equipo de seguridad pudieron llegar a un restaurante", dijo.

Por el momento se sabe que la senadora regresó sana y salva, sin novedades, pero se desconoce el grupo al que pertenecían los delincuentes que llevaron a cabo este procedimiento ilegal. "No sabemos exactamente, tampoco hablamos del tema. Estamos esperando la comunicación oficial de la senadora", agregó durante su reciente entrevista con este medio de comunicación.



Así aconteció la desaparición y posterior hallazgo de la senadora

La senadora indígena colombiana Aída Quilcué, cercana al presidente Gustavo Petro y miembros de su equipo de seguridad, fueron secuestrados este martes en una carretera del convulso departamento del Cauca, del que es oriunda, denunció su equipo de trabajo. "Informamos a la opinión pública que la Senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad", expresó el equipo de la dirigente en X.



El presidente Petro, por su parte, detalló que el vehículo en el que se movilizaba Quilcué fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC.



"Es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país", añadió el mandatario en un consejo de ministros en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, al comentar el secuestro de la senadora de la coalición oficialista Pacto Histórico. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que "toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda" de la senadora, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de Defensa a toda una vida en 2021, un año antes de asumir su escaño en el Congreso.



Los atentados previos contra la senadora

En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que hace parte del pueblo nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos. Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008. La congresista atribuye estos riesgos a su labor y a la estigmatización de quienes cuestionan modelos políticos y económicos dominantes.

Justamente el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca. Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental. En sus palabras, en Colombia "pensar distinto" sigue costando la vida y la ayuda que reciben los líderes sociales de las instituciones a veces "no es suficiente", lo que los obliga a buscar "mecanismos de autoprotección".

