Video: temblor de 4.2 grados sacudió fuertemente la madrugada en el Cauca

Un temblor sacudió al departamento del Cauca en la madrugada de este miércoles 27 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el movimiento telúrico ocurrió a las 4:31 a. m., tuvo una magnitud de 4.2 y se localizó en el municipio de Cajibío, a una profundidad superficial menor de 30 kilómetros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el SGC, el sismo estuvo cerca de municipios como Morales, a 7 kilómetros, y Caldono, a 23 kilómetros. Aunque no se reportan daños materiales ni personas afectadas, la sacudida fue suficientemente fuerte para despertar a la población y generar cientos de reportes ciudadanos.

La entidad informó que la intensidad instrumental alcanzó nivel V (moderada), mientras que la máxima percibida llegó a nivel VI. Esto significa que en áreas cercanas al epicentro podrían registrarse daños menores en algunas construcciones vulnerables.



En Popayán, la capital departamental, el movimiento se sintió con claridad. Videos difundidos en redes sociales mostraron objetos y techos en movimiento, mientras que los habitantes describieron el momento como “fuerte y repentino”. A través de la plataforma X, varios ciudadanos coincidieron en que el día “empezó movidito” y que la experiencia fue “angustiante”.

Publicidad

Más de 600 personas han reportado al SGC su experiencia del temblor mediante la herramienta digital “Sismo Sentido”, que permite a la entidad recoger información valiosa sobre cómo se perciben estos fenómenos en distintos puntos del país.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia y el SGC reiteró la importancia de que la ciudadanía continúe informando sobre los movimientos telúricos, un paso fundamental para robustecer los sistemas de monitoreo y prevención.

Publicidad

En video quedó regstrado el fuerte movimiento telúrico

Los habitantes de Popayán relataron que el sismo se sintió con gran intensidad y durante un tiempo que, según estimaciones, alcanzó los 20 segundos. Algunos comentaron que el movimiento fue tan fuerte que no necesitaron alarma para despertarse, pues la sacudida los levantó de inmediato. En redes sociales, decenas de usuarios coincidieron en señalar que fueron “momentos de terror” debido a la fuerza del fenómeno, que sorprendió a la ciudad en plena madrugada.

En contraste, en Balboa, Cauca, la experiencia fue diferente: varios residentes manifestaron que allí solo se percibió un sacudón breve, aunque fuerte, que generó susto inicial pero también alivio al comprobar que la duración había sido corta. Mientras en Popayán la percepción general fue de angustia y desconcierto, en Balboa la sensación predominante fue la de haber vivido un episodio intenso, pero pasajero.

Publicidad

LAURA CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL