BOGOTÁ
Última llamada que habría hecho influencer Baby Demoni antes morir en Bogotá: "Un montón de gritos"

Última llamada que habría hecho influencer Baby Demoni antes morir en Bogotá: "Un montón de gritos"

Un amigo cercano a la creadora de contenido Alejandra Esquín aseguró que gritos provenientes de su vivienda se escucharon antes de que la hallaran gravemente herida. También dijo que estuvo en llamada con la joven en sus últimos momentos. Esto contó.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 16 de oct, 2025
