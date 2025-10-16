Última llamada que habría hecho influencer Baby Demoni antes morir en Bogotá: "Un montón de gritos"

Un nuevo presunto testigo en el caso de la influencer bogotana María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como 'Baby Demoni', quien falleció este miércoles 15 de octubre en extrañas circunstancias en una clínica de Bogotá, se pronunció y entregó detalles de los últimos momentos con vida de la creadora de contenido dentro de su vivienda, donde fue hallada por allegados y vecinos que lograron dar primeros auxilios y trasladarla a un hospital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se debe destacar que hasta el momento no se conoce con exactitud qué tipo de heridas presentaba la joven de 24 años o cómo ocurrieron con exactitud los hechos que la dejaron con lesiones, las cuales causaron su muerte en altas horas de la noche dentro del centro médico. Sin embargo, varios influencers cercanos a la mujer, quien acumulaba cerca de 123.000 seguidores en Instagram y más de 945.000 en TikTok, salieron a hablar del caso.

Entre estos, la empresaria Yina Calderón, que, entre lágrimas, pidió a las autoridades que investiguen lo ocurrido. Calderón aseguró en un primer video publicado en redes sociales que recibió información directa desde el lugar donde fue atendida en la que le afirmaron que la víctima presentaba marcas compatibles con asfixia, dato clave para esclarecer la cronología de los hechos. "Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado (...) En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune", dijo la Dj en la grabación.



Nuevo presunto testigo habló: la llamada y los últimos minutos con vida de Baby Demoni

Uno de los amigos cercanos de la joven, conocido en redes como ‘La fresa más nea’, aseguró en su cuenta oficial de TikTok que ‘Baby Demoni’ lo contactó minutos antes del incidente. A través de un video, de un minuto de duración, el joven alertó de la salud de la creadora de contenido en un primer momento, afirmando que "se encontraba mal".



La misma persona mencionada, a quien Esquin ya había publicado en fotos y videos en múltiples ocasiones en sus diferentes redes sociales, continuó posteando actualizaciones de su estado afuera de la clínica, hasta un último video en el que confirmó el fallecimiento de la influencer. El hombre precisó en una publicación que él estaba en la última llamada con la creadora y contó lo que sucedió: "No sabía cómo decirles esto: 'Baby Demoni' se encuentra mal. Estábamos hablando, ella estaba peleando un 'Samor', colgamos y me siguió enviando audios llorando diciéndome muchas, que no sabía qué hacer. Llame a la hermana, le dije que ella estaba súper mal, que podría atentar contra su vida".

Publicidad

Respecto a la pelea, el joven detalló que, incluso, a la media hora de colgar con la joven, lo "llamó una vecina", quien confirmó que la encontraron "no sé cómo" y que "se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello". 'Samor one' es otro creador de contenido, quien se identificó como la pareja de Esquin desde "hace cinco años. Ella y yo tenemos un hogar”. En un video publicado en su cuenta de TikTok reconoció que la presunta discusión si pasó: "Se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas. Yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire".



El hombre aseguró que, después de 15 minutos, la creadora de contenido le "dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía. Yo tuve una corazonada en ese momento. Me devolví lo más rápido que pude y la encontré en una situación en la que se estaba haciendo daño". De acuerdo con su narración, solicitó ayuda a los vecinos de la torre y dieron los primeros auxilios para trasladarla a un hospital.

Hay que mencionar que Juliana Calderón, una de las hermanas de Yina Calderón, habló en redes sociales del caso horas antes de su muerte asegurando tener el dictamen preliminar de cómo fue el presunto ataque la habría dejado en un grave estado de salud. Conforme con sus declaraciones, se habría tratado de un "intento de homicidio". Así lo afirmó en un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, donde afirmó que es su amiga y que le solía "colaborar" con diferentes trabajos en redes sociales.

Publicidad

Al respecto de sus últimos minutos con vida y cómo fue hallada, precisó que sus propios familiares la habrían encontrado dentro de su vivienda "tirada". Sin embargo, añadió que "los doctores acaban de dar el dictamen de que fue un intento de homicidio. No sabemos que pueda pasar con ella".

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.