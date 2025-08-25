Nuevo temblor en Colombia sacudió al centro-oriente del país hoy, 25 de agosto: esto dice el SGC

Un movimiento telúrico de magnitud 3,7 se presentó este lunes 25 de agosto en la región centro-oriental del país, de acuerdo con el informe actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico tuvo lugar a las 5:44 de la tarde, hora local, y fue localizado en jurisdicción del municipio de Paya, en el departamento de Boyacá. El organismo técnico precisó que la profundidad del sismo fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que aumenta la posibilidad de que haya sido percibido por los habitantes de municipios cercanos.

El punto exacto de localización se estableció en la latitud 5.57 y longitud -72.29, a 12 kilómetros de Nunchía (Casanare), 16 kilómetros de Paya (Boyacá) y 28 kilómetros de Yopal (Casanare). La entidad informó que el registro fue confirmado de manera manual y que hace parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país. Además, recordó que los ciudadanos pueden reportar si sintieron el temblor a través de la plataforma oficial sismosentido.sgc.gov.co, lo que contribuye a complementar la información técnica con datos sobre percepción en diferentes zonas.

Noticia en desarrollo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co