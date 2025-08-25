Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
VENEZUELA
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevo temblor en Colombia sacudió al centro-oriente del país hoy, 25 de agosto: esto dice el SGC

Nuevo temblor en Colombia sacudió al centro-oriente del país hoy, 25 de agosto: esto dice el SGC

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo ocurrió en la tarde del lunes 25 de agosto, con epicentro en el municipio de Paya, Boyacá, y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: agosto 25, 2025 06:42 p. m.
Comparta en:
Temblores en Colombia
El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear todos los temblores en el país. -
FOTO: tomada de pixabay y SGC

Un movimiento telúrico de magnitud 3,7 se presentó este lunes 25 de agosto en la región centro-oriental del país, de acuerdo con el informe actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico tuvo lugar a las 5:44 de la tarde, hora local, y fue localizado en jurisdicción del municipio de Paya, en el departamento de Boyacá. El organismo técnico precisó que la profundidad del sismo fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que aumenta la posibilidad de que haya sido percibido por los habitantes de municipios cercanos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El punto exacto de localización se estableció en la latitud 5.57 y longitud -72.29, a 12 kilómetros de Nunchía (Casanare), 16 kilómetros de Paya (Boyacá) y 28 kilómetros de Yopal (Casanare). La entidad informó que el registro fue confirmado de manera manual y que hace parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país. Además, recordó que los ciudadanos pueden reportar si sintieron el temblor a través de la plataforma oficial sismosentido.sgc.gov.co, lo que contribuye a complementar la información técnica con datos sobre percepción en diferentes zonas.

Últimas Noticias

  1. Desaparición de Valeria Afanador
    Desaparición de Valeria Afanador
    NOTICIAS CARACOL

    Giro en hipótesis de desaparición de Valeria Afanador y alerta de familia sobre colegio: "Enemigo"

  2. Pistas del crimen en Antioquia contra el veterinario Niber Avendaño: gobernación ofrece recompensa
    El cuerpo del veterinario Niber Alejandro Avendaño Patiño fue hallado en zona rural de Antioquia.
    Redes sociales

    Pistas del crimen contra el veterinario Niber Avendaño: gobernación de Antioquia ofrece recompensa

Noticia en desarrollo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Temblor en Colombia

Temblor de Tierra

Boyacá