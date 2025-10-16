En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Encuentran restos de Eileen Páez, niña de 2 años desaparecida en Tolima desde hace año y medio

Encuentran restos de Eileen Páez, niña de 2 años desaparecida en Tolima desde hace año y medio

Las autoridades analizaron unos restos óseos hallados recientemente y confirmaron que se trataba de la pequeña Eileen Páez, quien desapareció en abril de 2024 al poco tiempo de haberse mudado junto a su madre y su padrastro a una zona rural de Roncesvalles, Tolima.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Eileen Páez
La menor había sido reportada como desaparecida desde 2024. Su madre y padrastro se encuentran privados de su libertad. -
Foto: suministrada a Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad