Encuentran restos de Eileen Páez, niña de 2 años desaparecida en Tolima desde hace año y medio

Los restos óseos de la pequeña Eileen Páez, una niña de tan solo dos años que fue reportada como desaparecida en abril de 2024, fueron hallados e identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Todo ocurrió 18 meses después de que las autoridades iniciaran las labores para dar con su paradero, tras el momento en que se reportó que la infante había desaparecido entre las veredas de Agua de Dios y El Cedral, en el municipio de Roncesvalles, en el occidente del Tolima. Por ahora, tanto el padrastro como la madre de la niña, se encuentran privados de su libertad en centro carcelario y su domicilio (casa por cárcel) respectivamente.

La abuela de la menor, Sonia Rodríguez, ha estado al tanto de todo lo acontecido desde que se supo sobre la desaparición de su nieta. Fue ella quien confirmó la noticia de este esperado hallazgo. Aunque por ahora no hay reporte oficial, esta familiar dio a conocer que, tras una llamada, las autoridades se contactaron con ella y confirmaron que los huesos hallados sí correspondían a los de la pequeña infante, a quien la pariente recuerda como una niña de gran alegría e inteligencia. "La niña era alegre, muy inteligente. Una alegría total", le dijo la mujer a Noticias Caracol.

El procedimiento se dio a conocer cuando a los restos de la infante, una vez hallados, se les hizo la prueba de ADN para verificar si este coincidía con el de sus parientes. Así lo dio a conocer la abuela entrevistada por este medio de comunicación tan pronto se enteró que, de una vez por todas, encontraron los restos de su nieta. "Que sí, que está ya comprobado que son los restos de la niña porque pues, casualmente, ya les tomaron la prueba de ADN y ya está confirmado", dio a conocer la mujer.



¿Cuándo desapareció Eileen Páez? Menor hallada muerta tras 18 meses

La pequeña niña desapareció en abril de 2024, dos meses después de que su mamá se la llevara de zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, a Roncesvalles, en Tolima. Según los primeros relatos de sus padres, quienes estaban con ella en el momento del hecho, ellos se encontraban vigilando los linderos de un potrero del lugar cuando, en poco tiempo, perdieron de vista a la niña.



Por su parte, la abuela de la menor sostiene que esta tragedia se pudo haber evitado, pues ella acudió a todas las instituciones e instancias legales con el fin de pedir la custodia de la pequeña antes de que todo aconteciera. "Estuvimos haciendo vueltas: fuimos a Fiscalía y Bienestar Familiar para impedir que se llevaran a la niña porque pues ya habían rumores de que el señor era como mala gente, pero la verdad no nos escucharon", dijo.

Aunque oficialmente la Fiscalía no ha informado sobre la identificación de los restos, el alcalde de Roncesvalles, Edisson Grajales, solicitó mayor investigación y celeridad en este caso. "Esperamos, por supuesto, que sean las autoridades competentes, en este caso Medicina Legal y la Fiscalía General, quienes puedan dar un reporte oficial en los próximos días, en las próximas horas, y que la opinión pública conozca detalles de esta situación que está sucediendo en nuestro municipio.



Cabe hacer la aclaración de que en la actualidad el padrastro de la niña hallada muerta, Brayan Estiven Lozano, se encuentra capturado por el delito de violencia intrafamiliar y su pareja, la madre de la menor, tiene casa por cárcel al estar vinculada al proceso por presunta desaparición forzada.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE LA PERIODISTA MÁRYURI TRUJILLO, DE NOTICIAS CARACOL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO