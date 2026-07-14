Vuelve a temblar en Colombia hoy, martes 14 de julio: hora, magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano informó de un nuevo sismo que ocurrió este martes 14 de julio a las 9:11 p. m. El movimiento alcanzó una magnitud de 3,1 y tuvo como epicentro el municipio de El Cantón del San Pablo (Managrú), Chocó.

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La entidad invitó a los ciudadanos que hayan sentido el sismo a diligenciar el formulario de "Sismo Sentido", una herramienta que permite recopilar información sobre la percepción del evento en diferentes regiones del país y fortalecer el monitoreo de la actividad sísmica.