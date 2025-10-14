En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Misteriosos anillos brillantes fueron descubiertos a 7.500 millones de años luz de la Tierra

Misteriosos anillos brillantes fueron descubiertos a 7.500 millones de años luz de la Tierra

El hallazgo, liderado por astrónomos y científicos, reveló una estructura cósmica de doble anillo que podría ofrecer nuevas pistas sobre la evolución de las galaxias y los agujeros negros.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Detectan un círculo de radio con doble anillo a 7.500 millones de años luz, el más lejano registrado
Detectan un círculo de radio con doble anillo a 7.500 millones de años luz, el más lejano registrado hasta ahora. -
RAD@home Astronomy Collaboratory (India)

Publicidad

Publicidad

Publicidad