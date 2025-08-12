Meteorito impacta vivienda en EE. UU. e investigadores hacen impactante revelación sobre su origen

Una roca espacial que perforó una vivienda en Georgia, Estados Unidos, el pasado 26 de junio, ha sido identificada como un meteorito formado hace 4.560 millones de años, anterior a la Tierra. El suceso, que comenzó como un destello de fuego en el cielo diurno observado en el área metropolitana de Atlanta y el sureste de Estados Unidos, culminó con un impacto directo en una casa en McDonough, Georgia. Este brillante meteoro disminuyó su velocidad y se fragmentó al entrar en la atmósfera terrestre.

No obstante, al tocar tierra, una de sus piezas atravesó el techo, en el cielorraso junto al sistema de calefacción y aire acondicionado de la vivienda, dejando un hundimiento en el suelo de la sala. El propietario describió el estruendo y la vibración como equivalentes a un disparo a corta distancia y dispersó polvo cósmico por toda la habitación. De acuerdo con el ciudadano afectado, continúa encontrando restos microscópicos días después del suceso. La Oficina de Entorno de Meteoroides de la NASA confirmó en un comunicado que la roca se pulverizó con el impacto, esparciendo polvo espacial.

Los fragmentos recuperados del sitio, específicamente 23 gramos y que tienen el tamaño de un tomate cherry, fueron entregados a Scott Harris, un investigador del departamento de Geología de la Universidad de Georgia (UGA). Harris, quien también es un geólogo planetario y experto en impactos, emprendió un análisis exhaustivo del material. Sus hallazgos han sido reveladores: la roca, ahora oficialmente nombrada 'Meteorito McDonough', se formó hace aproximadamente 4.560 millones de años. Este dato es particularmente significativo, ya que quiere decir que el meteorito es alrededor de 20 millones de años más antiguo que nuestro propio planeta.

Harris comentó que el estudio de meteoritos permite evaluar los riesgos de asteroides más grandes. “Algún día podría producirse un impacto catastrófico, y si tenemos la capacidad de prevenirlo, debemos hacerlo”, advirtió, recordando la importancia de la vigilancia espacial y la cooperación científica. Adicionalmente, el análisis detallado reveló que el Meteorito McDonough proviene del cinturón principal de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter. Harris explicó que este fragmento se vincula a la ruptura de un asteroide mucho más grande que se desintegró hace unos 470 a 500 millones de años.

Los investigadores de la UGA, en colaboración con colegas de la Universidad Estatal de Arizona, preparan la presentación de sus descubrimientos y la propuesta del nombre 'McDonough Meteorite' al Comité de Nomenclatura de la Sociedad Meteorítica, el organismo que establece las directrices para la denominación de nuevos meteoritos. Mientras los análisis continúan en la UGA, otras piezas del meteorito que cayeron en la zona serán exhibidas al público en el Museo de Ciencias Tellus, en Cartersville. Este evento no solo ha provocado un impacto físico en una comunidad, sino que también ha ofrecido una ventana invaluable a los orígenes de nuestro sistema solar.

