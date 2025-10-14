En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Modelo casi pierde la vista tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos

Modelo casi pierde la vista tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos

Una década después de someterse a una intervención para cambiar el color de sus ojos, la modelo y creadora de contenido Dina Khalil enfrenta las consecuencias de una operación que casi la deja ciega.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de oct, 2025
Modelo casi pierde la vista tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos
Modelo advierte sobre cirugía ocular para cambiar el color de ojos tras casi perder la vista. -
Redes sociales

