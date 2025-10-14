'Perros criollos' dice adiós: el reconocido grupo de comedia anuncia su final

Una etapa fundamental en el humor digital colombiano ha llegado a su punto final con el anuncio de la disolución del grupo de comedia conocido como 'Perros Criollos'. El trío, originario de Medellín y conformado por Yédinson Ned Flórez (Lokillo), Juan Pablo Martínez (JP) y Julián Gaviria (El de las Fotos), informó sobre el cese de sus actividades durante su más reciente presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ante los espectadores que estaban presentes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El inesperado anuncio se produjo el pasado fin de semana, específicamente el 11 de octubre de 2025, cuando Lokillo fue el encargado de comunicar la decisión a la audiencia. "Señoras y señores, acaban ustedes de presenciar el último show de 'Perros criollos' en Bogotá", cerrando su intervención afirmando que no continuarán grabando programas ni realizarán más shows en vivo.

El suceso resulta llamando mucho la atención del público debido a que la decisión se toma en lo que los miembros describieron como el punto más alto de su trayectoria profesional. Los comediantes explicaron que la terminación del proyecto no se debe a conflictos o situaciones "radicales", sino a una promesa que se hicieron desde los inicios del programa: detenerse cuando estuvieran en la cima para evitar la decadencia del grupo.



¿Cómo inició 'Perros Criollos'?

El proyecto 'Perros Criollos' comenzó en 2022, de acuerdo con lo dicho en el escenario por Lokillo: "No teníamos expectativas ni de plata, ni de fama, ni de viralidad. Queríamos hacer esto porque nos nacía del corazón".



Comenzando en un bar de Medellín donde apenas los acompañó un reducido grupo de personas, el formato se consolidó rápidamente, logrando traspasar las fronteras nacionales, realizando giras por Estados Unidos y diversos escenarios europeos.

Publicidad

Lokillo expresó la convicción de que el grupo marcó un hito en la historia de la comedia en Colombia. El comediante resaltó el papel unificador del grupo, señalando que, a pesar de las disputas externas entre otros humoristas, ellos siempre buscaron afirmar que los comediantes son parte esencial del entretenimiento del país. Juan Pablo Martínez, por su parte, manifestó su profundo agradecimiento, indicando que la experiencia con el grupo le entregó "más de lo que esperaba".



¿Qué sigue ahora para los humoristas?

Aunque el final de la etapa de grabaciones es definitivo, la "manada" cumplirá con los últimos compromisos previamente pactados. La agenda incluye un espectáculo en Bucaramanga programado para el 16 de octubre, seguido de una gira de despedida por seis ciudades de España.



Respecto al futuro, aunque 'Perros Criollos' como programa dice adiós, los comediantes sugirieron que sus caminos profesionales continuarán creciendo. Julián Gaviria enfatizó que este grupo trasciende a sus tres integrantes, siendo "una forma de pensar" y una manera de afrontar las dificultades con risa, e incluye a los miles de seguidores que asistieron a sus shows y vieron sus episodios en plataformas digitales. Lokillo dedicó palabras de elogio a sus compañeros, destacando que Juan Pablo es "el genio más grande de la comedia" y que Julián es uno de los pilares detrás del grupo Alkolirycoz.

El anuncio ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Los miles de fanáticos han expresado su nostalgia y tristeza ante la noticia, con comentarios que reflejan la importancia emocional del show para ellos: "Son otro nivel, muchachos. Abrazos"; "La tusa más grande que he tenido"; "Gracias, hermosa familia"; "Ni terminar con mi ex dolió tanto"; "Auch, igualmente gracias por hacerme reír"; "Hace ocho días lo hicieron acá en Manizales y no pude ir, dije la próxima no me la pierdo".

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL