Al 17% de colombianos le han pedido créditos falsos a su nombre: ¿cómo saber es víctima?

De acuerdo con una encuesta de Norton, programa antivirus, más del 10% de los colombianos ha sido víctima de robo de identidad digital y otro alto porcentaje ha experimentado delitos cibernéticos en los últimos 12 meses. ¿Cómo saber si han pedido créditos falsos a su nombre? Le contamos.

María Fernanda García es una de las tantas víctimas de suplantación de identidad en Colombia. Se enteró del hecho cuando fue a solicitar un crédito y encontró que estaba reportada en una central de riesgos.

“Un día fui a sacar un crédito y me lo negaron. Resulta que yo estaba en Datacrédito reportada porque tenía dos líneas con un operador con el que nunca había generado ningún tipo de servicio”, narró María Fernanda.

“Me tocó asumir eso de mi bolsillo, no me respondieron de nada y me dijeron que, efectivamente, habían sacado las líneas con mi cédula”, agregó.

El 17% de colombianos han sido víctimas de robo de identidad digital

La encuesta de Norton señala que el 17% de los colombianos ha sido víctima de robo de identidad digital y el 19% ha experimentado delitos cibernéticos en los últimos 12 meses, razón por la que la banca ha hecho inversiones por más de 540.000 millones en seguridad digital.

“Los bancos han implementado herramientas como la biometría, doble autenticación, los mensajes de texto, de tal forma que usted evite que lo suplanten a través de medios digitales. En todo caso, si usted fue víctima de este delito y lo suplantaron por medios digitales, lo que tiene que hacer es avisarle a su banco, quien realizará una investigación. Además, avísele a la Policía. Necesitamos que este delito se visibilice ante las autoridades”, resaltó Jaime Rincón, director de gestión operativa y seguridad de Asobancaria.

La plataforma de créditos digitales Monet entrega una serie de recomendaciones por si usted cae en una estafa de este tipo.

"Reportarlo ante la Fiscalía. Revisen muy bien en donde están dejando sus datos personales en este tipo de entidades. Asegúrese que pertenezcan a gremios sólidos y legales como Colombia Fintech”, enfatizó Juan Pablo Salazar, líder de crecimiento de Monet.

¿Cómo saber si estoy reportado en Datacrédito?

Datacrédito ha habilitado la consulta gratuita del reporte crediticio. Solo debe seguir estos pasos: