Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, jueves 16 de abril de 2026: números ganadores

Este jueves, 16 de abril de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Antioqueñita Día. La jugada está programada para las 10:00 de la mañana y podrá verse en directo a través de Teleantioquia. También habrá transmisión por YouTube en los canales que cuentan con autorización para emitir el sorteo.



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Desde la organización recuerdan la importancia de cuidar bien el billete. Los tiquetes que estén rotos, rayados, mojados o con cualquier señal de alteración no se reciben para el pago de premios, incluso si los números coinciden con los resultados oficiales. Para evitar inconvenientes, se recomienda conservar el billete completo y en buen estado. Tener el tiquete legible y sin daños es necesario para poder reclamar cualquier premio que resulte ganador.



sultados Antioqueñita Día del 16 de abril de 2026

Número ganador de cuatro cifras:

Quinta cifra:

¿Cómo se juega el chance Antioqueñita?

El juego Antioqueñita Día se basa en seleccionar una combinación de cuatro cifras. También existe la posibilidad de incluir una quinta cifra mediante la modalidad conocida como La Quinta. La participación consiste en elegir los números, pagar el valor establecido y esperar la publicación del resultado oficial.

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Para jugar, la persona acude a un punto autorizado, ya sea una tienda, una agencia o un puesto ubicado en la vía pública. Allí elige la combinación de cuatro cifras, con la opción de agregar una quinta, y realiza el pago correspondiente. Al finalizar la transacción, recibe un comprobante que certifica su participación en el sorteo.

El sorteo se lleva a cabo en horas de la mañana. Las extracciones se realizan con equipos que muestran en cámara las esferas utilizadas para definir los números ganadores. Los resultados se difunden posteriormente en plataformas digitales y distintos medios informativos.



Si la combinación apostada resulta ganadora, inicia el proceso de reclamación del premio. El participante debe presentar el comprobante en el punto autorizado y verificar la coincidencia entre los números del tiquete y los publicados oficialmente. En caso de premios de menor valor, el pago se entrega en el mismo lugar. Cuando el monto es mayor, el desembolso se realiza mediante una transferencia bancaria. Todo el procedimiento está diseñado para garantizar orden y cumplimiento.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL