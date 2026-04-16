Precio del dólar hoy 16 de abril de 2026: cómo está la Tasa Representativa del Mercado este jueves

El precio del dólar en Colombia para este jueves 16 de abril de 2026 quedó definido en $3.603,19 por dólar, según la Tasa Representativa del Mercado calculada con base en las operaciones del mercado cambiario del miércoles 15 de abril. El dato marca un quiebre frente a la tendencia inmediata del día anterior y vuelve a ubicar a la divisa por encima de los $3.600, luego de haber tocado un nivel que no se veía desde marzo de 2021.



La comparación diaria muestra un movimiento claro. El miércoles 15 de abril, el precio del dólar se ubicó en $3.578,82, mientras que para hoy sube $24,37. En términos porcentuales, el ajuste equivale a un aumento diario de 0,68 %. Para dimensionar el movimiento, basta señalar que el retroceso del miércoles había sido de $29,28, equivalente a -0,81 %, frente al martes 14 de abril. En valores netos, entre el cierre implícito del martes y la TRM vigente hoy, el precio del dólar acumula una diferencia positiva de $ -4,91, lo que muestra un mercado aún contenido en un mismo canal.

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El mes comenzó el 1 de abril con una Tasa Representativa del Mercado de $3.660,10. Con el valor vigente de $3.603,19, la caída acumulada del mes es de $56,91, lo que representa una variación de -1,55 % en lo corrido de abril. Ese descenso confirma que, pese al rebote de hoy, el precio del dólar mantiene un balance negativo frente al arranque del mes. El nivel más alto del mes se registró el 8 de abril, cuando la TRM llegó a $3.678,19. Desde ese punto, el tipo de cambio inició un ajuste a la baja que se profundizó durante la segunda semana del mes. El piso de abril, hasta ahora, se marcó el 15 de abril, con los $3.578,82 que rigieron ayer. La distancia entre el máximo y el mínimo mensual es de $99,37.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.620 $ 3.660 Medellín $ 3.580 $ 3.720 Cali $ 3.500 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.610 $ 3.660 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 13 al 17 de abril?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, dijo en Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el resultado de las negociaciones diplomáticas del fin de semana en Islamabad será el principal catalizador de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. El fracaso de las conversaciones y el anuncio de un bloqueo al Estrecho de Ormuz han revertido el optimismo de la semana anterior, generando un escenario de riesgo renovado. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier avance diplomático concreto podría revertir rápidamente esta dinámica, generando un alivio significativo para las monedas emergentes latinoamericanas".

Añade: "Si se retoman las negociaciones y se logra una desescalada efectiva con la reapertura del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían corregir hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, consolidarían su recuperación reciente. Bajo este escenario, el peso colombiano se apreciaría hacia niveles de $3.550-3.600, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes".



No obstante, "si el bloqueo al Estrecho de Ormuz se materializa plenamente y las negociaciones colapsan, el petróleo podría escalar hacia USD 115-125 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 35 puntos y los commodities volverían a estar bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.800-3.850, en un escenario donde la salida de capitales desde mercados emergentes superaría cualquier beneficio derivado de los elevados precios del crudo”, indica el experto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL