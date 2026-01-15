Así cerró el precio del dólar el 14 de enero en Colombia: divisa arrancó al alza este jueves

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este jueves 15 de enero de 2026 con una cotización al alza en el mercado spot, luego de haber cerrado el miércoles con una ligera disminución frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con los datos del mercado, el cierre oficial del miércoles 14 de enero se ubicó en $3.655,01, lo que representó una caída de $8,23 frente a la TRM vigente para ese día.

Sin embargo, el panorama cambió desde las primeras operaciones de este jueves, pues la TRM que rige durante toda la jornada es de $3.655,16. Esta tasa muestra una disminución de $8,08 frente a la del miércoles, cuando se ubicó en $3.663,24. Este cambio se da luego de que la divisa cerrará el pasado martes 13 de enero en $3.663,24, su precio más bajo desde junio de 2021.



En la primera semana del enero, el dólar alcanzó niveles más altos. La Tasa Representativa del Mercado del lunes 5 de enero fue de $3.790,77, y el martes 6 de enero alcanzó los $3.770,03. En comparación, el cierre de diciembre registró valores superiores a los $3.800 en varias ocasiones. Entre ellos destacan el 22 de diciembre, cuando la tasa se ubicó en $3.817,93, y el 19 de diciembre, cuando alcanzó los $3.874,71.



Precio del dólar en casas de cambio este 15 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.670 – venta $3.810

compra $3.670 – venta $3.810 Medellín: compra $3.550 – venta $3.720

compra $3.550 – venta $3.720 Cali: compra $3.650 – venta $3.820

compra $3.650 – venta $3.820 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.680 – venta $3.730

compra $3.680 – venta $3.730 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué se espera del dólar durante la semana del 12 al 16 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "esta semana estará marcada por una elevada carga de información macroeconómica en Estados Unidos, con el foco puesto en los datos de inflación , IPC e IPP, que permitirán actualizar el diagnóstico sobre la trayectoria de precios y el ritmo de las próximas decisiones de política monetaria. Todo esto ocurre en un contexto donde la Reserva Federal ha dejado clara su disposición a actuar de forma data-dependiente, mientras los mercados continúan sensibles a cualquier señal que pueda afectar la credibilidad institucional del banco central, especialmente tras el reciente episodio de tensión política en torno a su independencia".



"En un escenario favorable al riesgo, donde las cifras de inflación confirmen un proceso de desinflación en curso y las tensiones institucionales en Estados Unidos escalen, el dólar debería continuar su tendencia bajista estructural. Una menor volatilidad global, junto con un mayor apetito por riesgo y flujos hacia commodities, reforzaría este escenario. Bajo estas condiciones, el dólar podría profundizar su debilidad frente a las monedas emergentes, el USD/COP tendría espacio para continuar corrigiendo hacia niveles cercanos a $3.700", agregó el experto.

Según Rodrigo Lama, el arranque de la semana ha estado marcado por la publicación de indicadores clave de inflación, comenzando con el IPC y seguido por el IPP, ambos determinantes para definir el rumbo de las próximas decisiones de política monetaria. A este contexto se sumó un factor adicional de riesgo institucional: las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras conocerse amenazas sobre una posible investigación penal relacionada con su testimonio ante el Congreso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co