Aumento de salario mínimo 2026 "va a responder a las necesidades de los trabajadores": mintrabajo

Aumento de salario mínimo 2026 “va a responder a las necesidades de los trabajadores”: mintrabajo

“A mejores ingresos de los trabajadores, más crecimiento económico y más generación de nuevos empleos”, dijo Antonio Sanguino. El presidente de Fenalco advirtió “que un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo tendría efectos devastadores”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 12, 2025 01:52 p. m.
Aumento de salario mínimo 2026 “va a responder a las necesidades de los trabajadores”: mintrabajo
