Pago de horas nocturnas desde las 7:00 p. m. en Colombia iniciará esta semana: ¿cómo funcionará?

A partir de este jueves 25 de diciembre, la jornada nocturna para los trabajadores en el país experimentará una transformación significativa. Aquellos empleados que desempeñan sus funciones habitualmente en horarios tarde-noche deberán considerar los ajustes laborales que entran en vigor este 25 de diciembre de 2025. Gracias a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la República, el horario nocturno comenzará ahora a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 6:00 a. m., lo que representa mejores ingresos para quienes laboran en dicha franja.

Se anticipa que esta normativa beneficie especialmente al personal de centros comerciales —sector con alta demanda en estas fechas—, guardias de seguridad en complejos residenciales o comerciales, y trabajadores de la industria del entretenimiento como meseros y empleados de bares o discotecas que operan hasta la madrugada. Iván Jiménez, docente del observatorio laboral de la Universidad Javeriana, detalló que el recargo para estos trabajadores será del 35%:

"Esto implica que, para quienes laboren desde las siete de la noche a partir del 25 de diciembre de 2025, se les reconocerá un pago adicional por trabajo nocturno equivalente al 35%", precisó el académico.



No obstante, existe un matiz importante en este cálculo. Nicolás Godoy, asociado laboralista de la firma Godoy, aclaró en entrevista con Noticias Caracol que si las horas nocturnas superan el límite de las 44 horas de la jornada máxima legal por semana, el sobrecosto para el empleador será superior: "Si esas horas trabajadas entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente son adicionales a la jornada máxima semanal, el recargo será del 75%, sumado al 100% que corresponde al concepto de hora extra laborada", explicó el experto consultado.



Aunque esta noticia representa un alivio financiero para los empleados, especialmente para quienes cumplen turnos fijos de noche, el ajuste también supone un desafío para el sector productivo. Se estima que el impacto económico en las pequeñas y medianas empresas (pymes) oscilará entre el 15% y el 30% en sus costos de nómina.

Teniendo en cuenta lo estipulado tras la aprobación de la reforma laboral en Colombia, el pago de horas nocturnas, comprendidas entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, debía comenzar transcurridos seis meses desde la promulgación de la reforma. Considerando que la aprobación de dicha reforma se efectuó el pasado 25 de junio, la cuenta establece que este jueves iniciaría el respectivo pago.



¿Cuándo se verá reflejado el primer pago con el nuevo horario nocturno?

Durante la primera quincena de enero de 2026, los trabajadores que durante el último periodo del mes se hayan desempeñado en las horas ahora catalogadas como nocturnas (7:00 p. m. a 6:00 a. m.) deberán recibir su remuneración ajustada con los recargos correspondientes a las jornadas efectivamente laboradas.



Otros cambios clave en la normativa laboral para 2026

La legislación laboral en Colombia atraviesa cambios profundos que impactarán directamente la remuneración por el trabajo en días dominicales y festivos, así como la duración de la semana laboral.



Aumento en los recargos por días de descanso

Una de las modificaciones más relevantes es el incremento progresivo del recargo que reciben los empleados por laborar en domingos o feriados. Actualmente, este beneficio es del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, pero se ha estipulado una transición hacia el 100% bajo el siguiente esquema:

Desde julio de 2025: El recargo subirá al 80% .

El recargo subirá al . Desde julio de 2026: El pago adicional ascenderá al 90% .

El pago adicional ascenderá al . Desde julio de 2027: Se completará el ajuste, llegando al 100% de recargo.

Consolidación de la reducción de la jornada laboral

Por otro lado, el año 2026 marcará el paso final hacia una semana laboral más corta. La jornada, que hoy se sitúa en 44 horas, se reducirá de forma definitiva a 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026. Es fundamental aclarar que esta medida no proviene de la reciente reforma laboral, sino que es el cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, la cual estableció un desmonte gradual de las horas de trabajo sin afectar el salario de los empleados.

