En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Pago de horas nocturnas desde las 7:00 p. m. en Colombia iniciará esta semana: ¿cómo funcionará?

Pago de horas nocturnas desde las 7:00 p. m. en Colombia iniciará esta semana: ¿cómo funcionará?

La penúltima semana de 2025 llega con sorpresas para los trabajadores colombianos, pues en los próximos días será oficial el inicio del pago de horas nocturnas para los empleados del país desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Así funcionará.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Salario mínimo en Colombia
Cambios en la jornada nocturna de Colombia para trabajadores. -
Foto: archivo y Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad