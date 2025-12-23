En vivo
ECONOMÍA  / Corte Constitucional revisará decreto de emergencia económica cuando termine su vacancia

Corte Constitucional revisará decreto de emergencia económica cuando termine su vacancia

Los magistrados informaron que no harán sesiones extraordinarias para hacer el control judicial del decreto del Gobierno de Gustavo Petro; es decir, que lo analizarán hasta 2026.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Corte Constitucional revisarán decreto de emergencia económica cuando termine su vacancia
Colprensa

