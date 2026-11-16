Este lunes se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, juego de azar que combina cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora para revisar sus apuestas y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Resultado del Super Astro Luna del 16 de noviembre de 2026

El sorteo de este lunes 16 de noviembre corresponde a una nueva jornada del Super Astro Luna. Estos son los datos que deben consultar los jugadores una vez se conozca el resultado oficial:

Publicidad

Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Signo zodiacal: [pendiente de publicación oficial]

Dos últimas cifras: [pendiente de publicación oficial]

Tres últimas cifras: [pendiente de publicación oficial]

El número y el signo deben revisarse conjuntamente, pues ambos hacen parte de la combinación ganadora del premio principal.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Para participar en este juego, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras y el signo seleccionado con el resultado del sorteo. También existen categorías de premios por aciertos parciales, según las condiciones establecidas por el operador.

Publicidad

¿A qué hora juega Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene una programación que cambia dependiendo del día de la semana. Para este lunes 16 de noviembre, el sorteo está programado para las 8:30 p. m.

¿Cómo consultar los resultados del Super Astro Luna?

Los resultados se pueden verificar en la página oficial de Super Astro y en sus canales autorizados. Al consultar, asegúrese de seleccionar la modalidad Luna y comprobar que la fecha corresponda al lunes 16 de noviembre.

Publicidad

Si su apuesta coincide con alguna de las combinaciones premiadas, revise las condiciones para reclamar el dinero y conserve el comprobante. Este documento acredita su participación y será necesario para cualquier trámite.

Recuerde que Super Astro Sol y Super Astro Luna son modalidades independientes, por lo que cada una tiene su propio resultado.