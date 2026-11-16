Este lunes se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Noche. Los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar sus apuestas y determinar si obtuvieron alguno de los premios que entrega este chance. Consulte el resultado de la jornada y verifique los datos de su tiquete.

Resultado de la Caribeña Noche del 16 de noviembre de 2026

La Caribeña Noche tiene una nueva jornada este lunes 16 de noviembre. Una vez se publique el resultado oficial, los jugadores podrán comparar el número ganador con las cifras que registraron al realizar sus apuestas.

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Estos son los datos del sorteo:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Últimas tres cifras: [pendiente de publicación oficial]

Últimas dos cifras: [pendiente de publicación oficial]

Última cifra: [pendiente de publicación oficial]

Es importante revisar el resultado completo y comprobar que corresponda a la modalidad Noche y a la fecha de este lunes.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña cuenta con dos modalidades: Día y Noche. Cada una tiene su propia programación y resultado, por lo que los participantes deben identificar cuál corresponde a su apuesta antes de consultar los números ganadores.

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Para conocer el horario exacto de la jornada, se recomienda revisar la programación oficial del operador.

¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Noche?

Los resultados se pueden verificar a través de los canales oficiales del operador y los puntos autorizados de venta. Al hacer la consulta, compare las cifras publicadas con las que aparecen en su comprobante.

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Si su apuesta coincide con alguna de las combinaciones premiadas, revise las condiciones para reclamar el dinero y conserve el tiquete en buen estado. Este documento acredita su participación en el sorteo.

¿Qué debe tener en cuenta al revisar su apuesta?

Antes de confirmar si obtuvo un premio, verifique que el resultado corresponda al lunes 16 de noviembre de 2026. También tenga presente que la modalidad Día tiene un resultado independiente del sorteo nocturno.

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Consulte siempre la información oficial y revise las condiciones de pago establecidas por el operador.