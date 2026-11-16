Este lunes se realiza un nuevo sorteo del Chontico Noche, uno de los chances que cuenta con participantes en diferentes regiones de Colombia. Los jugadores esperan conocer las cifras ganadoras para comparar sus apuestas y comprobar si obtuvieron alguno de los premios de esta jornada.

Resultado del Chontico Noche del 16 de noviembre de 2026

El sorteo del Chontico Noche de este lunes 16 de noviembre tiene a los apostadores pendientes de conocer el número ganador. Una vez el operador publique el resultado oficial, será posible verificar las cifras y comprobar si coinciden con las registradas en cada tiquete.

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Estos son los datos que debe consultar:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Últimas tres cifras: [pendiente de publicación oficial]

Últimas dos cifras: [pendiente de publicación oficial]

Última cifra: [pendiente de publicación oficial]

La revisión debe hacerse con el resultado completo y teniendo en cuenta la fecha y la modalidad en la que se realizó la apuesta.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico cuenta con dos modalidades: Día y Noche. Cada una tiene su propio sorteo y resultado, por lo que es importante identificar cuál corresponde al comprobante antes de consultar las cifras ganadoras.

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El horario de la jornada puede verificarse en la programación oficial del operador.

¿Cómo consultar los resultados del Chontico Noche?

Los resultados se pueden consultar en los canales oficiales del operador y en los puntos autorizados de venta. Para comprobar una apuesta, compare el número registrado en el tiquete con las cifras anunciadas para el sorteo del lunes 16 de noviembre.

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También es importante revisar las condiciones de premiación, pues el valor que puede recibir un jugador depende del tipo de apuesta y de los aciertos obtenidos.

¿Qué hacer si su número resulta ganador?

Si las cifras de su comprobante coinciden con alguna de las combinaciones premiadas, conserve el tiquete en buen estado y consulte los procedimientos oficiales para reclamar el dinero. Verifique los plazos y requisitos establecidos por el operador antes de iniciar el trámite.

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Recuerde que el Chontico Día y el Chontico Noche son sorteos independientes. Por esta razón, quienes participaron en la modalidad nocturna deben revisar exclusivamente el resultado correspondiente a esa jornada.