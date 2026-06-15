Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, lunes 15 de junio de 2026: números ganadores

En una jornada marcada por la esperanza y los sueños de miles de colombianos, este lunes 15 de junio de 2026 la atención del país se centra nuevamente en los juegos de azar más emblemáticos de la nación: Baloto y Revancha. Tras los recientes sorteos que han mantenido a la audiencia en vilo, el interés por conocer si finalmente hay un nuevo multimillonario en el territorio nacional ha alcanzado niveles sin precedentes.



El sistema de juego, que se ha consolidado como una tradición que moviliza a millones de personas en todas las regiones, continúa operando bajo su esquema paramutual. Esto implica que los premios finales están directamente relacionados con el volumen total de ventas registradas, destinando el 50% del dinero recaudado a la bolsa de premios.



Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, lunes 15 de junio de 2026

A continuación, se presentan los espacios para los resultados oficiales de este lunes, los cuales se actualizan periódicamente tras las validaciones de las autoridades competentes:



Baloto

Números ganadores : 22-16-31-04-13

: 22-16-31-04-13 Superbalota: 11

Revancha

Números ganadores : 32-24-39-18-37

: 32-24-39-18-37 Superbalota: 03

Es fundamental recordar que los sorteos oficiales se realizan habitualmente los días miércoles y sábados. No obstante, la expectativa de este lunes surge del acumulado que sigue creciendo tras el sorteo del pasado sábado 13 de junio, donde los números ganadores fueron 29-28-18-26-13 (Superbalota 10) para el sorteo principal y 22-37-38-35-42 (Superbalota 12) para la Revancha. Previamente, el 10 de junio, el Baloto contaba con un acumulado de $42.000 millones y la Revancha con $5.000 millones.



¿Cómo participar de Baloto y Revancha?

Para quienes desean probar su suerte de cara a los próximos sorteos, el proceso es sencillo pero requiere de una selección estratégica. El jugador debe elegir cinco números en un rango del 1 al 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. En cuanto a la inversión, los precios se mantienen estables para garantizar el acceso a todos los ciudadanos:



Apuesta simple de Baloto: $5.700.

Baloto con opción de Revancha: $7.800.

Los tiquetes pueden adquirirse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales oficiales, lo que facilita la participación desde cualquier lugar del país. La fortuna, aunque esquiva, puede cambiar la realidad financiera de un apostador de la noche a la mañana. Sin embargo, los expertos y las fuentes oficiales recomiendan actuar con suma cautela. El primer paso indispensable es verificar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para cualquier reclamación.

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Asimismo, se debe tener presente la legislación tributaria vigente en Colombia. De acuerdo con las normas, los premios que superen las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) están sujetos a una retención del 20% por concepto de ganancia ocasional. Este descuento se aplica directamente al monto total, reduciendo el dinero neto que finalmente recibe el ganador. Por esta razón, se aconseja a los nuevos favorecidos buscar asesoría financiera profesional para proteger su patrimonio desde el primer momento. Con la fe puesta en las balotas y el crecimiento constante de los acumulados, Colombia aguarda con ansias el próximo ciclo de sorteos, esperando que la suerte toque la puerta de un nuevo hogar en este mes de junio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

