Resultados de Sinuano Día hoy, lunes 15 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día realiza este lunes 15 de junio de 2026 una nueva jornada dentro de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Como ocurre diariamente, los participantes esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación registrada en sus tiquetes coincide con las cifras favorecidas durante el sorteo.

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Los números ganadores son divulgados una vez concluye el proceso de extracción y validación correspondiente. Posteriormente, los resultados pueden ser consultados a través de los canales habilitados por el operador del juego.

Las autoridades recomiendan revisar la información únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante original en buen estado para cualquier eventual trámite relacionado con el cobro de premios.



Resultados de Sinuano Día hoy, 15 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta balota: X

Los resultados son publicados por el operador autorizado tras concluir el procedimiento de extracción y verificación.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos.



La extracción oficial se lleva a cabo a las 2:30 p.m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Después de finalizado el procedimiento, los números oficiales son divulgados en los canales autorizados para consulta de los participantes.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

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Dependiendo de la modalidad elegida, los participantes también pueden intervenir en opciones asociadas a la quinta balota, contempladas dentro de las condiciones establecidas por el operador.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y en plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.



Modalidades de premio de Sinuano Día

El plan de premios contempla distintas categorías de acierto que determinan el valor final a recibir por parte del ganador.

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Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Acierto de cuatro cifras.

Acierto de tres cifras.

Acierto de dos cifras.

Acierto de una cifra.

Modalidades asociadas a la quinta balota, según las condiciones del juego.

La cuantía del premio depende tanto del monto apostado como de la modalidad seleccionada por cada participante al momento de realizar su jugada.



¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el comprobante original sin deterioros, tachaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para determinados montos de premio.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más altas pueden requerir trámites adicionales ante oficinas habilitadas para tal fin.

Asimismo, los pagos están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes aplicables a los juegos de suerte y azar en Colombia.

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Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante de apuesta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial del sorteo.

También recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.