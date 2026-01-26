Esto le paga Bancolombia por un CDT de $5 millones: tasas enero de 2026

En 2026, los Certificados de Depósito a Término, mejor conocidos como CDT, continúan siendo uno de los instrumentos financieros más usados por colombianos que desean ahorrar de manera segura esperando obtener alguna ganancia. Este producto consiste en invertir cierta cantidad de dinero al plazo de elección y a la entidad financiera de su preferencia. A cambio, esta entidad le entrega, al final del plazo, la misma cantidad invertida junto con los intereses generados durante el tiempo del ahorro.

Davivienda, DaviBank, Banco de Bogotá y Bancolombia, son algunas entidades financieras que ofrecen CDT en Colombia. Por lo que vale la pena hacer un buen análisis para conocer las tasas de interés vigentes de cada banco y las respectivas condiciones. Noticias Caracol le cuenta cuánto le paga Bancolombia si decide invertir 5 millones de pesos en un Certificado de Depósito a Término.



¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $5 millones?

Con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días, Noticias Caracol usó el simulador para saber cuánto paga Bancolombia por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual.



CDT físico

El CDT físico de Bancolombia es un producto de ahorro a plazo fijo en el que una persona deposita una suma de dinero por un tiempo determinado y recibe a cambio intereses previamente pactados. Se denomina “físico” porque el banco entrega un certificado impreso que sirve como respaldo de la inversión y contiene el monto, el plazo y la tasa acordada. Durante la vigencia del CDT, el dinero permanece inmovilizado y se recupera al vencimiento, junto con los intereses generados. Este tipo de inversión es elegido por quienes buscan seguridad, bajo riesgo y rendimientos predecibles, además de contar con el respaldo del sistema financiero y la cobertura del seguro de depósitos de Fogafín, dentro de los límites legales.



Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.05%

Total más ganancias: $5.110.248

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 7.45%

Total más ganancias: $5.235.533

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $5.352.800

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $5.538.808

Inversión Virtual Bancolombia

La Inversión Virtual Bancolombia es una alternativa de inversión a plazo fijo que permite a los clientes invertir su dinero de forma totalmente digital, sin necesidad de recibir un certificado físico. Funciona de manera similar a un CDT tradicional: el cliente define el monto, el plazo y acepta una tasa de interés que se mantiene constante durante todo el período de la inversión. La principal diferencia está en que todo el proceso se realiza por canales digitales, como la app o la sucursal virtual, y el respaldo de la inversión queda registrado electrónicamente. Al vencimiento, el capital y los intereses se consignan automáticamente en la cuenta del cliente. Esta opción está pensada para quienes buscan comodidad, rapidez y control en línea, manteniendo un perfil de inversión conservador y con respaldo del sistema financiero.



Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 8.35%

Total más ganancias: $5.135.465

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.7%

Total más ganancias: 5.285.935

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.7%

Total más ganancias: $5.435.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.5%

Total más ganancias: $5.650.850

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 7.85%

Total más ganancias: $5.815.800

Tasas para CDT de Bancolombia enero de 2026

Noticias Caracol habló con Bancolombia para conocer cuáles son las tasas de interés que están manejando durante enero de 2026 en dos de los Certificados de Depósito a Término más utilizados: CDT físico e Inversión Virtual Bancolombia. Esto fue lo que se conoció:



CDT físico

Monto Invertido 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 6,80% 7,35% 7,60% 7,60% 7,50% 7,35% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 7,90% 8,05% 8,25% 8,20% 8,10% 7,90% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 7,95% 8,10% 8,30% 8,25% 8,15% 7,95% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,00% 8,15% 8,35% 8,30% 8,20% 8,00% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,05% 8,20% 8,40% 8,35% 8,25% 8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.40% 7.80% 7.80% 7.80% $5.000.000 hasta $19.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.50% 7.85% 7.85% 7.85% $20.000.000 hasta $49.999.999 8.35% 8.45% 8.65% 8.75% 8.95% 9.05% 8.95% 8.95% 8.60% 7.90% 7.90% 7.90% $50.000.000 hasta $199.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $200.000.000 hasta $499.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $500.000.000 hasta $999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% Mayor a $5.000.000.000 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8

¿Cuál es el monto mínimo para abrir un CDT en Bancolombia?

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Bancolombia, el monto mínimo para abrir un CDT tradicional (físico o desmaterializado) es de $1.000.000 de pesos. Este valor aplica para las personas naturales que deseen constituir un Certificado de Depósito a Término en pesos, ya sea en formato físico —con certificado impreso— o en su modalidad desmaterializada, que queda registrada de forma electrónica en los sistemas del banco.



Bancolombia explica que este monto mínimo hace parte de las condiciones generales del producto, junto con un plazo mínimo de 60 días para los CDT físicos. A partir de esa base, el cliente puede elegir plazos más largos, lo que normalmente se traduce en mejores tasas de interés, manteniendo siempre una rentabilidad conocida desde el momento de la apertura. El CDT está respaldado por el banco y cuenta con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín, dentro de los límites establecidos por la normativa colombiana.

Es importante diferenciar este producto del CDT digital o Inversión Virtual de Bancolombia, que es una alternativa completamente en línea y tiene un monto mínimo inferior. Según la entidad, la Inversión Virtual puede abrirse desde $500.000, con plazos desde 30 días y sin la emisión de un certificado físico, ya que todo el respaldo queda registrado digitalmente.

