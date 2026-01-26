En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Esto le paga Bancolombia por un CDT de $5 millones: tasas enero de 2026

Esto le paga Bancolombia por un CDT de $5 millones: tasas enero de 2026

Si desea abrir un CDT físico, el monto mínimo a invertir es de $1 millón. En cambio, para Inversión Virtual Bancolombia puede consignar a partir de $500.000.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de ene, 2026
Bancolombia CDT enero 2025: cuánto le paga por invertir $5 millones
Bancolombia CDT enero 2025: cuánto le paga por invertir $5 millones -
Bancolombia/ Getty Images

En 2026, los Certificados de Depósito a Término, mejor conocidos como CDT, continúan siendo uno de los instrumentos financieros más usados por colombianos que desean ahorrar de manera segura esperando obtener alguna ganancia. Este producto consiste en invertir cierta cantidad de dinero al plazo de elección y a la entidad financiera de su preferencia. A cambio, esta entidad le entrega, al final del plazo, la misma cantidad invertida junto con los intereses generados durante el tiempo del ahorro.

Davivienda, DaviBank, Banco de Bogotá y Bancolombia, son algunas entidades financieras que ofrecen CDT en Colombia. Por lo que vale la pena hacer un buen análisis para conocer las tasas de interés vigentes de cada banco y las respectivas condiciones. Noticias Caracol le cuenta cuánto le paga Bancolombia si decide invertir 5 millones de pesos en un Certificado de Depósito a Término.

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $5 millones?

Con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días, Noticias Caracol usó el simulador para saber cuánto paga Bancolombia por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual.

CDT físico

El CDT físico de Bancolombia es un producto de ahorro a plazo fijo en el que una persona deposita una suma de dinero por un tiempo determinado y recibe a cambio intereses previamente pactados. Se denomina “físico” porque el banco entrega un certificado impreso que sirve como respaldo de la inversión y contiene el monto, el plazo y la tasa acordada. Durante la vigencia del CDT, el dinero permanece inmovilizado y se recupera al vencimiento, junto con los intereses generados. Este tipo de inversión es elegido por quienes buscan seguridad, bajo riesgo y rendimientos predecibles, además de contar con el respaldo del sistema financiero y la cobertura del seguro de depósitos de Fogafín, dentro de los límites legales.

  • Plazo: 120 días
  • Tasa efectiva anual: 7.05%
  • Total más ganancias: $5.110.248
  • Plazo: 240 días
  • Tasa efectiva anual: 7.45%
  • Total más ganancias: $5.235.533
  • Plazo: 360 días
  • Tasa efectiva anual: 7.35%
  • Total más ganancias: $5.352.800
  • Plazo: 540 días
  • Tasa efectiva anual: 7.35%
  • Total más ganancias: $5.538.808

Inversión Virtual Bancolombia

La Inversión Virtual Bancolombia es una alternativa de inversión a plazo fijo que permite a los clientes invertir su dinero de forma totalmente digital, sin necesidad de recibir un certificado físico. Funciona de manera similar a un CDT tradicional: el cliente define el monto, el plazo y acepta una tasa de interés que se mantiene constante durante todo el período de la inversión. La principal diferencia está en que todo el proceso se realiza por canales digitales, como la app o la sucursal virtual, y el respaldo de la inversión queda registrado electrónicamente. Al vencimiento, el capital y los intereses se consignan automáticamente en la cuenta del cliente. Esta opción está pensada para quienes buscan comodidad, rapidez y control en línea, manteniendo un perfil de inversión conservador y con respaldo del sistema financiero.

  • Plazo: 120 días
  • Tasa efectiva anual: 8.35%
  • Total más ganancias: $5.135.465
  • Plazo: 240 días
  • Tasa efectiva anual: 8.7%
  • Total más ganancias: 5.285.935
  • Plazo: 360 días
  • Tasa efectiva anual: 8.7%
  • Total más ganancias: $5.435.000
  • Plazo: 540 días
  • Tasa efectiva anual: 8.5%
  • Total más ganancias: $5.650.850
  • Plazo: 720 días
  • Tasa efectiva anual: 7.85%
  • Total más ganancias: $5.815.800

Tasas para CDT de Bancolombia enero de 2026

Noticias Caracol habló con Bancolombia para conocer cuáles son las tasas de interés que están manejando durante enero de 2026 en dos de los Certificados de Depósito a Término más utilizados: CDT físico e Inversión Virtual Bancolombia. Esto fue lo que se conoció:

CDT físico

Monto Invertido30 días*60 días90 días120 días180 días240 días360 días> 540 días
$1.000.000 hasta $9.999.9990,10%0,15%6,80%7,35%7,60%7,60%7,50%7,35%
$10.000.000 hasta $49.999.9990,10%0,15%7,90%8,05%8,25%8,20%8,10%7,90%
$50.000.000 hasta $199.999.9990,10%0,15%7,95%8,10%8,30%8,25%8,15%7,95%
$200.000.000 hasta $499.999.9990,10%0,15%8,00%8,15%8,35%8,30%8,20%8,00%
$500.000.000 hasta $5.000.000.0000,10%0,15%8,05%8,20%8,40%8,35%8,25%8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo30-59 días60-89 días90-119 días120-149 días150-179 días180-239 días240-359 días360-539 días540-719 días720-1079 días1080-1439 días1440-1799 días
$500.000 hasta $4.999.9998.25%8.35%8.55%8.65%8.85%8.95%8.85%8.85%8.40%7.80%7.80%7.80%
$5.000.000 hasta $19.999.9998.25%8.35%8.55%8.65%8.85%8.95%8.85%8.85%8.50%7.85%7.85%7.85%
$20.000.000 hasta $49.999.9998.35%8.45%8.65%8.75%8.95%9.05%8.95%8.95%8.60%7.90%7.90%7.90%
$50.000.000 hasta $199.999.9998.45%8.55%8.75%8.85%9.05%9.10%9.00%9.00%8.70%7.95%7.95%7.95%
$200.000.000 hasta $499.999.9998.45%8.55%8.75%8.85%9.05%9.10%9.00%9.00%8.70%7.95%7.95%7.95%
$500.000.000 hasta $999.999.9998.55%8.65%8.85%8.95%9.15%9.20%9.10%9.10%8.80%8.00%8.00%8.00%
$1.000.000.000 hasta $4.999.999.9998.55%8.65%8.85%8.95%9.15%9.20%9.10%9.10%8.80%8.00%8.00%8.00%
Mayor a $5.000.000.0008.55%8.65%8.85%8.95%9.15%9.20%9.10%9.10%8.80%8.00%8.00%8

¿Cuál es el monto mínimo para abrir un CDT en Bancolombia?

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Bancolombia, el monto mínimo para abrir un CDT tradicional (físico o desmaterializado) es de $1.000.000 de pesos. Este valor aplica para las personas naturales que deseen constituir un Certificado de Depósito a Término en pesos, ya sea en formato físico —con certificado impreso— o en su modalidad desmaterializada, que queda registrada de forma electrónica en los sistemas del banco.

Bancolombia explica que este monto mínimo hace parte de las condiciones generales del producto, junto con un plazo mínimo de 60 días para los CDT físicos. A partir de esa base, el cliente puede elegir plazos más largos, lo que normalmente se traduce en mejores tasas de interés, manteniendo siempre una rentabilidad conocida desde el momento de la apertura. El CDT está respaldado por el banco y cuenta con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín, dentro de los límites establecidos por la normativa colombiana.

Es importante diferenciar este producto del CDT digital o Inversión Virtual de Bancolombia, que es una alternativa completamente en línea y tiene un monto mínimo inferior. Según la entidad, la Inversión Virtual puede abrirse desde $500.000, con plazos desde 30 días y sin la emisión de un certificado físico, ya que todo el respaldo queda registrado digitalmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

