Cómo solicitar un préstamo en Nequi de $25 millones en 2026: tasa de interés actualizada

Nequi es una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia. Además de enviar y recibir dinero, esta plataforma permite abrir bolsillos para ahorrar, pagar servicios públicos, realizar recargas al celular y la tarjeta TuLlave y Cívica y muchas funciones más. Pero una de las opciones más buscadas por usuarios son los préstamos que ofrece Nequi, con montos que van hasta los 25 millones de pesos. ¿Cómo solicitar un crédito con esta entidad? Noticias Caracol le explica y le comparte las tasas de interés que se manejan para 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué tipo de créditos ofrece Nequi en 2026?

Nequi cuenta con dos opciones de créditos: crédito de consumo de bajo monto y crédito de libre inversión. Cada uno cuenta con características específicas. Le contamos:



Crédito de consumo de bajo monto

El crédito de consumo de bajo monto es uno de los productos financieros que Nequi mantiene activos en 2026 y está diseñado para cubrir necesidades inmediatas o gastos de bajo valor. Este préstamo permite solicitar montos que van desde los $100.000 hasta aproximadamente $5.278.000, límite que corresponde a 106 UVT y que se ajusta según la regulación vigente en Colombia. Todo el proceso se realiza completamente desde la aplicación móvil y la aprobación depende del análisis que Nequi hace del comportamiento financiero del usuario dentro de la plataforma.

Una de las principales características de este crédito es que cuenta con una tasa de interés fija durante toda la vida del préstamo, lo que permite al usuario saber desde el inicio cuánto pagará cada mes. En 2026, la tasa de interés para el crédito de bajo monto puede llegar hasta el 4,22 % efectivo mensual, lo que equivale a cerca de 64,15 % efectivo anual, dependiendo del perfil de riesgo del solicitante. Este tipo de préstamo incluye, además, un seguro de vida obligatorio y, en algunos casos, una fianza del Fondo de Garantías, cuyo costo se suma al valor financiado.



Crédito de libre inversión

El segundo producto que ofrece Nequi en 2026 es el crédito de libre inversión, orientado a usuarios que necesitan financiar proyectos de mayor valor, consolidar deudas o solventar gastos más amplios sin justificar el destino del dinero. Este crédito permite solicitar montos desde $100.000 hasta $25 millones, con plazos que pueden extenderse hasta 60 meses, según el análisis crediticio del usuario.



A diferencia del crédito de bajo monto, el préstamo de libre inversión maneja tasas de interés más bajas. En 2026, estas oscilan entre el 1,59 % y el 1,83 % efectivo mensual, lo que representa una tasa efectiva anual aproximada entre el 20,9 % y el 24,26 %. Al igual que el otro producto, esta modalidad ofrece tasa fija, desembolso inmediato y gestión 100 % digital desde la app. También exige un seguro de vida obligatorio y, dependiendo del perfil del solicitante, puede requerir una garantía a través del Fondo de Garantías o el Fondo Nacional de Garantías.



¿Cómo solicitar un préstamo en Nequi?

Solicitar un préstamo en Nequi es un proceso completamente digital y se realiza directamente desde la aplicación móvil. Antes de iniciar la solicitud, es importante tener en cuenta algunos requisitos básicos que Nequi evalúa de forma automática:



Tener una cuenta Nequi activa y verificada con cédula de ciudadanía.

Usar la aplicación de manera frecuente para recibir, enviar dinero y pagar servicios.

Mantener un buen comportamiento financiero dentro de la app.

Contar con una oferta preaprobada o habilitación para solicitar crédito.

Aceptar el seguro de vida obligatorio y, en algunos casos, la fianza de un fondo de garantías.

Paso a paso para solicitar el préstamo en Nequi desde la app

El proceso para pedir un crédito es sencillo y se completa en pocos minutos:



Ingrese a la aplicación Nequi desde su celular. Vaya a la sección Servicios y luego a Finanzas. Seleccione la opción Créditos. Elija el tipo de préstamo que tenga disponible, ya sea consumo de bajo monto o libre inversión. Indique el monto que necesita y el plazo en el que desea pagarlo. Revise cuidadosamente las condiciones, como la tasa de interés, el valor de la cuota y los seguros. Acepte los términos y condiciones. Confirme su identidad tomando una selfie desde la app.

¿Qué pasa después de enviar la solicitud?

Una vez completados los pasos, Nequi analiza la información de inmediato y entrega una respuesta en cuestión de minutos:



Si el crédito es aprobado, el dinero se desembolsa directamente en su cuenta Nequi.

Las cuotas se debitan automáticamente en la fecha elegida.

Desde la app puede hacer pagos anticipados o abonos a capital sin penalidad.

Si no es aprobado, Nequi mostrará un mensaje y podrá intentarlo nuevamente más adelante.

El interés que le cobra Nequi por un préstamo de $25 millones

Noticias Caracol utilizó el simulador de Nequi para conocer en cuánto le quedarían las cuotas y cuánto deberá pagar de interés total si decide adquirir un préstamo en Nequi por esta cantidad a plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses. Aquí el resultado:



Plazo de 60 meses (cinco años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $812.603

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $18.345.178

Valor total del seguro: $2.436.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $48.756.178

Plazo de 48 meses (cuatro años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $921.375

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $14.302.207

Valor total del seguro: $1.948.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $44.226.007

Plazo de 36 meses (tres años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $1.108.399

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $10.465.768

Valor total del seguro: $1.461.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $39.902.368

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $1.491.339

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $6.842.732

Valor total del seguro: $974.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $35.792.132

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $2.658.364

Valor total de capital: $27.975.000

Valor total de interés: $3.438.171

Valor total del seguro: $487.200

Valor total a pagar de todo el crédito: $31.900.371

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL