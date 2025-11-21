En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Black Friday 2025 en Colombia: Adidas, Apple, Alkosto y otras marcas que tendrán descuentos

Black Friday 2025 en Colombia: Adidas, Apple, Alkosto y otras marcas que tendrán descuentos

La fecha oficial del Black Friday es el viernes 28 de noviembre, pero varias marcas ya están ofreciendo promociones. Algunas tiendas extenderán sus ofertas hasta el 1 de diciembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Black Friday 2025 en Colombia: Adidas, Apple, y otras marcas con descuentos
Black Friday 2025 en Colombia: Adidas, Apple, y otras marcas con descuentos -
Getty Images - Adidas, Apple, Alkosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad