Black Friday 2025 en Colombia: Adidas, Apple, Alkosto y otras marcas que tendrán descuentos

El Black Friday 2025 ya está a la vuelta de la esquina y Colombia se prepara para una edición que promete ser una de las más grandes y extensas del calendario comercial. Noticias Caracol le comparte cuáles tiendas y almacenes de cadena, al menos los más reconocidos, se unieron para esta gran jornada de descuentos en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cuándo es el Black Friday en Colombia?

La fecha oficial es el viernes 28 de noviembre de 2025, en línea con la tradición internacional de celebrarlo el día después de Acción de Gracias. En el país, muchas marcas ya han anunciado campañas extendidas que cubren el fin de semana y rematan en Cyber Monday, el lunes siguiente (algunas publicaciones lo sitúan el 1 o el 2 de diciembre, según el medio y la agenda específica de cada retailer).

En medios nacionales se confirma que el 28 de noviembre concentrará la mayor parte de ofertas, con jornadas que se prolongan hasta el lunes posterior; portales especializados y medios internacionales coinciden en la fecha y en el patrón creciente de “Black Week”.



Tecnología, electrodomésticos, moda y hogar siguen siendo las categorías estrella, con descuentos que van del 20% al 70% según tienda y referencia. Varios medios colombianos han reportado la ampliación de las campañas (“Black Days”) desde mediados de noviembre y hasta comienzos de diciembre, especialmente en cadenas como Éxito y Falabella. La cobertura nacional resalta el carácter multicanal de la temporada: tiendas físicas y marketplaces activan promociones, cupones, envíos gratis y financiación sin interés, además de beneficios exclusivos por medios de pago.



Tiendas y marcas que tienen descuentos por el Black Friday 2025

Falabella Colombia

Período: 18 nov‑3 dic (Black Days y Black Friday). Estos son alfgunos descuentos:



Televisores Samsung Crystal UHD 70″: −53 % (antes COP 5.299.900 y luego COP 2.499.900).

TV Smart 55″: −57 %.

Celulares Samsung Galaxy S24 FE: −45 % (de COP 3.099.900 a COP 1.699.900).

Celulares Galaxy A56 256 GB: −53 %.

Éxito

Período: 14 nov‑2 dic (Black Days).

Descuentos: hasta −60 % en celulares, televisores (LG, Samsung, Hisense), tecnología, electrodomésticos, moda y mercado.

Alkosto

Período: 20‑30 nov.

Descuentos: hasta −60 % en tecnología y electrodomésticos

Ktronix

Período: 20 nov‑5 dic.

Descuentos: en electrónica (celulares, TVs, consolas, portátiles y otros electrodomésticos) incluye envío gratis y devolución 30 días.

Mercado Libre Colombia

Período: 18 nov‑1 dic.

Descuentos: pequeños gadgets hasta −65 %, smartphones −61 %, TV −60 %.

Homecenter (Sodimac)

Período: 24 nov‑3 dic (Black Days y Black Friday).

Descuentos: electrodomésticos, muebles, herramientas y decoración hasta −50 %.

Jumbo Colombia

Período: 27 nov‑4 dic (Black Days). Estos son algunos descuentos:



Tecnología y electrodomésticos: −20 % a −50 %.

Supermercado: hasta −45 % con tarjeta Cencosud.

Amazon

Participará con rebajas en múltiples categorías (tecnología, hogar). Hay descuentos de hasta más del 50% en juguetes, tecnología, electrodomésticos, ropa y mucho más.

Linio

Linio cuenta con promociones en tecnología, moda y hogar. Celulares, cascos y accesorios para moto, artículos para vehículos y electrodomésticos son algunos productos en descuento.

Shein

La plataforma de comercio china no se quedó atrás en esta jornada de descuentos. Desde ya, hay promociones en ropa para mujeres, hombres y adultos, accesorios o utensilios para el hogar, maquillaje y otros artículos.

Movistar Colombia Hay promociones en celulares Apple, Samsung, Xiaomi y combos con planes pospago.

Dafiti

Período: 28‑30 nov.

Descuentos: hasta −60 % en moda, calzado y marcas reconocidas (Adidas, Levi's, Puma, etc.).

Adidas Colombia

Período: 28 nov‑alrededor de 1 dic.

Descuentos: hasta −50 % en tenis y ropa (Samba, Gazelle, Superstar, NY 90).

Nike Colombia

Descuentos: hasta −50 % en calzado y ropa deportiva; modelos destacados incluyen Vaporfly 4, Alphafly 3 (−40 %).

Arturo Calle

En la página web de esta reconocida marca de ropa se puede observa que hay descuentos en prendas para hombres, mujeres y niños. La jornada de descuentos empieza el 24 de noviembre y se extiende hasta el 28 de noviembre

Apple

Período: 28 nov‑1 dic.

Descuento: celulares, iPads, Apple Watch y otros artículos de esta reconocida marca tendrán descuentos y promociones.

Samsung Colombia

Black Friday oficial con cupones (10 % adicional en Galaxy S25 Ultra, Z Fold7, etc.).

Lenovo Colombia

Ofertas en portátiles, desktops y tablets (sin porcentaje específico); se anuncian "ofertas exclusivas".

HP Online Colombia

Black Friday con productos con descuento (portátiles, impresoras y accesorios) con envíos gratis en algunos artículos seleccionados.

Estas son solo algunas de las muchas tiendas y almacenes de cadena que ofrecen descuentos por cuenta del Black Friday. Puede visitar la página web oficial de estas marcas o acercarse a los puntos físicos.



¿Por qué el Black Friday se realiza durante la última semana de noviembre?

El Black Friday se celebra en la última semana de noviembre por razones históricas y comerciales que se han consolidado a lo largo del tiempo. Este evento tiene su origen en Estados Unidos y está vinculado al día de Acción de Gracias, que se conmemora el cuarto jueves de noviembre. El viernes siguiente se convirtió en una fecha clave para las compras porque marca el inicio de la temporada navideña, momento en el que las familias comienzan a adquirir regalos y artículos para las festividades.



Las tiendas aprovecharon esta coyuntura para ofrecer descuentos significativos, incentivando el consumo masivo. Con el tiempo, esta práctica se institucionalizó y se convirtió en una tradición comercial. La elección de la última semana de noviembre no es casual: se ubica estratégicamente antes de diciembre, cuando el gasto aumenta por las celebraciones, y después de un feriado que deja a muchas personas con tiempo libre para visitar tiendas físicas o realizar compras en línea.

Publicidad

Además, esta fecha permite a los comercios liquidar inventarios y atraer clientes con ofertas agresivas, preparando el terreno para las ventas de fin de año. El impacto del Black Friday ha trascendido fronteras y hoy se replica en numerosos países, incluido Colombia, donde las empresas adaptan la estrategia para captar consumidores que buscan precios bajos y facilidades de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL