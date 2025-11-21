Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 21 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este viernes, 21 de noviembre de 2025 juega un nuevo sorteo del chance El Dorado Mañana. La transmisión comenzará a las 10:55 de la mañana a través de los canales oficiales en YouTube, bajo la supervisión de las plataformas autorizadas. Este sorteo hace parte del conjunto de juegos de azar regulados en Colombia y cuenta con la autorización de Coljuegos. Al concluir la extracción de las cifras, los resultados estarán disponibles para consulta.
No olvide que el desarrollo del sorteo El Dorado Mañana se ajusta a los parámetros establecidos por la regulación vigente, lo que asegura transparencia en la selección de los números.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 0816. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este jueves:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta. Cada una tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor que usted haya apostado:
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Dorado Mañana
|20 noviembre 2025
|0889-5
|Dorado Mañana
|19 noviembre 2025
|0151-7
|Dorado Mañana
|18 noviembre 2025
|7430-1
|Dorado Mañana
|15 noviembre 2025
|2596-6
|Dorado Mañana
|14 noviembre 2025
|3296-8
|Dorado Mañana
|13 noviembre 2025
|1202-0
|Dorado Mañana
|12 noviembre 2025
|9315-1
|Dorado Mañana
|11 noviembre 2025
|2839-7
|Dorado Mañana
|10 noviembre 2025
|1697-8
|Dorado Mañana
|08 noviembre 2025
|5452-6
|Dorado Mañana
|07 noviembre 2025
|0638-8
|Dorado Mañana
|06 noviembre 2025
|7387-2
|Dorado Mañana
|05 noviembre 2025
|5605-0
|Dorado Mañana
|04 noviembre 2025
|7184-1
|Dorado Mañana
|01 noviembre 2025
|3486-1
El proceso para reclamar premios del chance El Dorado varía según el valor obtenido y el canal utilizado para realizar la apuesta. Cuando el premio es igual o inferior a tres millones de pesos, el cobro puede efectuarse directamente en el punto autorizado donde se registró la jugada, presentando el comprobante original en buen estado.
Para premios superiores a esa cifra, el trámite debe realizarse en las oficinas centrales de la empresa operadora. En este caso, se requiere presentar el tiquete legible junto con el documento de identidad, con el fin de validar la información y cumplir los procedimientos establecidos para el pago.
En apuestas realizadas por medios digitales, existe la opción de recibir el desembolso mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar la verificación de identidad y entregar la documentación solicitada. Es indispensable conservar el tiquete sin alteraciones, ya que constituye el único respaldo válido para reclamar el premio. Todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor final recibido.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL