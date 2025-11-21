Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 21 de noviembre de 2025: números ganadores

Este viernes, 21 de noviembre de 2025 juega un nuevo sorteo del chance El Dorado Mañana. La transmisión comenzará a las 10:55 de la mañana a través de los canales oficiales en YouTube, bajo la supervisión de las plataformas autorizadas. Este sorteo hace parte del conjunto de juegos de azar regulados en Colombia y cuenta con la autorización de Coljuegos. Al concluir la extracción de las cifras, los resultados estarán disponibles para consulta.

No olvide que el desarrollo del sorteo El Dorado Mañana se ajusta a los parámetros establecidos por la regulación vigente, lo que asegura transparencia en la selección de los números.



Resultado Dorado Mañana del 21 de noviembre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 0816. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este jueves:



Número: 0816

Tres últimas cifras: 816

Tres primeras cifras: 081

Quinta: 4

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta. Cada una tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor que usted haya apostado:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Número Dorado Mañana 20 noviembre 2025 0889-5 Dorado Mañana 19 noviembre 2025 0151-7 Dorado Mañana 18 noviembre 2025 7430-1 Dorado Mañana 15 noviembre 2025 2596-6 Dorado Mañana 14 noviembre 2025 3296-8 Dorado Mañana 13 noviembre 2025 1202-0 Dorado Mañana 12 noviembre 2025 9315-1 Dorado Mañana 11 noviembre 2025 2839-7 Dorado Mañana 10 noviembre 2025 1697-8 Dorado Mañana 08 noviembre 2025 5452-6 Dorado Mañana 07 noviembre 2025 0638-8 Dorado Mañana 06 noviembre 2025 7387-2 Dorado Mañana 05 noviembre 2025 5605-0 Dorado Mañana 04 noviembre 2025 7184-1 Dorado Mañana 01 noviembre 2025 3486-1

¿Dónde reclamar premios de El Dorado Mañana?

El proceso para reclamar premios del chance El Dorado varía según el valor obtenido y el canal utilizado para realizar la apuesta. Cuando el premio es igual o inferior a tres millones de pesos, el cobro puede efectuarse directamente en el punto autorizado donde se registró la jugada, presentando el comprobante original en buen estado.



Para premios superiores a esa cifra, el trámite debe realizarse en las oficinas centrales de la empresa operadora. En este caso, se requiere presentar el tiquete legible junto con el documento de identidad, con el fin de validar la información y cumplir los procedimientos establecidos para el pago.



En apuestas realizadas por medios digitales, existe la opción de recibir el desembolso mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar la verificación de identidad y entregar la documentación solicitada. Es indispensable conservar el tiquete sin alteraciones, ya que constituye el único respaldo válido para reclamar el premio. Todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor final recibido.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL