En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Prima de fin de año en Colombia 2025: ¿cuánta plata deben recibir empleadas de aseo para el hogar?

Prima de fin de año en Colombia 2025: ¿cuánta plata deben recibir empleadas de aseo para el hogar?

Las trabajadoras de servicios domésticos tienen derecho a recibir esta prestación social, y es deber de sus empleadores cumplir con la obligación de hacer este pago. Así puede calcularla de acuerdo con los días trabajados.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Empleadas de servicio doméstico en Colombia tienen derecho a recibir prima navideña y de mitad de año. -
Empleadas de servicio doméstico en Colombia tienen derecho a recibir prima navideña y de mitad de año. -
Foto: Getty Images y archivo. -

Publicidad

Publicidad

Publicidad