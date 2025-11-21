Prima de fin de año en Colombia 2025: ¿cuánta plata deben recibir empleadas de aseo para el hogar?

La prima de fin de año es aquella prestación social con la que muchos trabajadores y trabajadoras del país suelen gastar esos pesos de más para comprar un regalo, un detalle o contribuir a la cena navideña y las fiestas de fin de año. Este dinero, por ley, debe pagarse como máximo hasta el 20 de diciembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dicho beneficio representa la segunda cuota semestral de un derecho que, en su totalidad anual, equivale a un salario mensual por cada año de servicio. Tras el primer desembolso realizado en junio, el pago de diciembre se convierte en un reconocimiento crucial.

Este emolumento busca reconocer la dedicación y el esfuerzo del trabajador en la contribución al progreso y sostenibilidad de las entidades empleadoras. La prima de servicios es un derecho que cobija a todos los empleados con un contrato laboral vigente, sin distingo del tipo de vinculación o la dimensión de la empresa que los contrata. Pero para trabajadoras de servicios domésticos, por ejemplo, el cálculo puede hacerse más complejo, puesto que este debe tener en cuenta el total de días trabajados de estas personas a la semana y el pago correspondiente; este es el procedimiento que se debe hacer para hacer tal cálculo sin incurrir en errores:



Paso 1: determinación del salario mensual base proporcional

Para establecer la base sobre la cual se calculará la prima, es fundamental proyectar el equivalente al salario de un mes completo, teniendo en cuenta los días trabajados semanalmente.



Salario diario integral: tome el valor del salario diario básico y súmele todos los auxilios y pagos adicionales que la trabajadora o el trabajador recibe por día (por ejemplo, auxilio de transporte o pago de horas extras). Proyección semanal: multiplique el resultado anterior por el total de días que la empleada trabaja a la semana. Por ejemplo, si gana diariamente una suma de 65.000 pesos colobmbianos y trabaja tres días a la semana haga la siguiente operación: $65.000 (pago diario) x 3 (número de días que trabaja la empleada de servicios domésticos a la semana) = $195.000 (equivalente al total del pago recibido semanalmente). Proyección Mensual Base: posteriormente, multiplique el producto de la operación anterior por 4,33 (que representa el número promedio de semanas en un mes). Este resultado equivale al salario mensual base de la trabajadora. $195.000 (pago semanal) x 4,33 = 844.350 (salario mensual básico de la empleada de trabajo doméstico).

Paso 2: cálculo de la prima si se trabajó el semestre completo

Publicidad

Si la persona ha prestado sus servicios de manera continua durante todo el segundo semestre del año (es decir, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre), el cálculo es directo:

Deberá recibir de prima un monto equivalente a la mitad del salario mensual base determinado en el paso anterior. Con un salario mensual base de 844.350 pesos, la prima de fin de año sería: 844.350 / 2 = $ 422.175.

Paso 3: cálculo de la prima si se trabajó menos de seis meses

Publicidad

Si la empleada trabajó por un periodo inferior a los seis meses del segundo semestre (julio a diciembre), la prima debe calcularse proporcionalmente a los días efectivamente laborados.

Valor diario de la prima: tome el salario mensual base (calculado en el Paso 1) y divídalo por 360 (días que componen un año laboral). Este resultado es el valor que se devenga de prima por cada día de trabajo. 844.350 pesos / 360 = 2.345 (valor diario de la prima). Cálculo final proporcional: multiplique el valor diario de la prima por el total de días que trabajó entre julio y diciembre. El resultado será el monto total de la prestación: Si trabajó 100 días en total durante el segundo semestre, por ejemplo: $2.345 x 100 = 234.500 (total de prima que deberá recibir en diciembre).

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO