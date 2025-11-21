En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Ofertas en vuelos en Colombia por el Black Friday: también hay tiquetes a Panamá desde $655.000

Ofertas en vuelos en Colombia por el Black Friday: también hay tiquetes a Panamá desde $655.000

No solo hay descuentos en tiquetes aéreos nacionales e internacionales, sino que, además, hay ofertas en paquetes de vuelos más hotel. Prográmese para su próximo viaje.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de nov, 2025
Cuándo empieza Black Friday 2025: descuentos en vuelos nacionales e internacionales
Cuándo empieza Black Friday 2025: descuentos en vuelos nacionales e internacionales -
Getty Images

