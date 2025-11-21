Ofertas en vuelos en Colombia por el Black Friday: también hay tiquetes a Panamá desde $655.000

El Black Friday, un evento que se ha adoptado en Colombia para generar jornadas de reducción de costos masivos, se celebra anualmente con el fin de impulsar el comercio, particularmente el electrónico. Esta fecha de descuentos, que no depende del calendario festivo nacional sino de una tradición originada en Estados Unidos, ofrece la oportunidad de adquirir productos y servicios, incluyendo tiquetes aéreos, a precios rebajados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La fecha establecida para el próximo Black Friday en Colombia en 2025 será del 28 al 30 de noviembre. Este periodo permite a los consumidores adelantar la compra de regalos navideños o adquirir artículos de mayor valor aprovechando las rebajas temporales. Noticias Caracol le comparte las tarifas promocionales disponibles en la plataforma Despegar y las estadísticas de precios del buscador KAYAK.



Promociones de vuelos desde Bogotá

La plataforma Despegar publica tarifas promocionales para vuelos con origen en Bogotá. Estas son las principales:



Vuelos nacionales de ida y vuelta

Vuelos a Medellín: precio ida y vuelta desde $113.973, operado por JetSMART.

Vuelos a Cartagena de Indias: precio ida y vuelta desde $246.721, operado por JetSMART.

Vuelos a Santa Marta: precio ida y vuelta desde $252.694, operado por JetSMART.

Vuelos a Bucaramanga: precio ida y vuelta desde $271.695, operado por Wingo.

Vuelos internacionales de ida y vuelta

Las tarifas internacionales con salida desde Bogotá incluyen:



Destino Aerolínea Precio ida y vuelta desde Panamá Wingo $654.444 Aruba Wingo $752.156 Cancún Wingo $974.298 Miami Delta Air Lines $1.209.918 Ciudad de México Copa Airlines $1.365.658 Orlando Delta Air Lines $1.384.958 Buenos Aires Copa Airlines $1.999.899 Madrid Air France $2.669.540

Paquetes de vuelo más alojamiento

Despegar también ofrece paquetes que combinan vuelo y alojamiento, con precios por persona saliendo desde Bogotá:



Santa Marta: $679.963 por persona (antes $867.447), equivalente a US$181.

Cartagena de Indias: $899.505 por persona (antes $1.020.893), equivalente a US$239.

San Andrés: $1.799.901 por persona (antes $2.246.685), equivalente a US$479.

Cancún: $3.049.555 por persona (antes $3.960.464), equivalente a US$811.

Las tarifas incluyen impuestos y aplican para alojamiento por noche para dos personas. Estos son algunos descuentos en hoteles:



Hotel Poblado Plaza en Medellín: 42% de descuento.

Zalmedina Hotel en Cartagena: 45% de descuento.

TRYP by Wyndham Aruba: 51% de descuento.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

Cuando se habla de Black Friday, la mayoría piensa en descuentos y compras masivas, pero pocas personas conocen cómo empezó todo. El término tiene una historia interesante que no está relacionada con las ofertas en sus inicios.



La expresión “Black Friday” apareció por primera vez en Estados Unidos, pero no tenía nada que ver con comercio. En el siglo XIX, se utilizó para describir una crisis financiera. En 1869, dos inversionistas intentaron acaparar el mercado del oro, lo que provocó un colapso económico. Ese día, el precio del oro se desplomó y generó pérdidas enormes, por eso se le llamó “viernes negro”. Sin embargo, este uso no está conectado con las compras que conocemos hoy.



El vínculo con las compras llegó mucho después. En la década de 1950, en Filadelfia, la policía empezó a usar el término para referirse al caos que ocurría el día después de Acción de Gracias. ¿Por qué había caos? Porque muchas personas viajaban para ver el partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina, y aprovechaban para hacer compras antes de Navidad. Las calles se llenaban de tráfico, las tiendas estaban abarrotadas y los agentes tenían que trabajar jornadas largas. Para ellos, era un “viernes negro” porque representaba estrés y desorden.

Publicidad

Con el tiempo, los comerciantes vieron una oportunidad. Si había tanta gente en la ciudad y en las tiendas, podían convertir ese día en una jornada especial de ventas. Así empezaron a ofrecer descuentos para atraer más clientes. Al principio, el término no era positivo, porque la policía lo usaba para describir problemas, pero los comerciantes lo adoptaron y le dieron un giro. Empezaron a promocionar el “Black Friday” como un día de precios bajos y grandes oportunidades.



El mito de los números negros

En los años 80, surgió una explicación popular que ayudó a que el término sonara más atractivo. Se decía que “Black Friday” marcaba el momento en que las tiendas pasaban de números rojos (pérdidas) a números negros (ganancias) en sus libros contables. Aunque esta idea no fue el origen real del nombre, se convirtió en una historia que reforzó la imagen positiva del evento. Desde entonces, el concepto se consolidó como sinónimo de ventas masivas.

Durante varias décadas, el Black Friday fue un fenómeno principalmente estadounidense. Sin embargo, con la globalización y el comercio electrónico, el evento cruzó fronteras. Plataformas digitales y grandes cadenas empezaron a replicar la estrategia en otros países. En América Latina, el Black Friday llegó con fuerza en la última década, impulsado por tiendas en línea y aerolíneas que vieron en la fecha una oportunidad para aumentar ventas antes de fin de año.

Publicidad

Internet transformó el Black Friday en algo mucho más grande. Antes, las imágenes típicas eran filas largas frente a tiendas físicas y personas entrando en masa cuando abrían las puertas. Con el comercio electrónico, las compras se trasladaron a las pantallas. Esto permitió que las ofertas empezaran incluso días antes y se extendieran después del viernes. Así nacieron eventos como el Cyber Monday, dedicado a descuentos en línea, y el Travel Tuesday, enfocado en viajes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL