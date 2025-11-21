Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 21 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Hoy viernes, 21 de noviembre de 2025, se realiza un nuevo sorteo del chance El Chontico Día, uno de los juegos más representativos en el Valle del Cauca. La transmisión oficial comenzará en vivo a la 1:00 p. m. a través de los canales autorizados. Durante la emisión se muestra el desarrollo completo del sorteo, desde la preparación inicial hasta la extracción de las cifras ganadoras.
Al finalizar el sorteo de hoy de El Chontico Día, la Lotería del Valle del Cauca publicará el número ganador con la quinta cifra por los medios oficiales. Este mecanismo permite que los jugadores verifiquen sus apuestas de manera segura y confiable, consolidando el compromiso institucional con la protección del juego limpio y la regulación vigente.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Chontico Noche
|6367
|20 de Noviembre del 2025
|3006
|Chontico Noche
|6366
|20 de Noviembre del 2025
|9937
|Chontico Día
|8255
|20 de Noviembre del 2025
|7578
|Chontico Noche
|6365
|19 de Noviembre del 2025
|1928
|Chontico Día
|8254
|19 de Noviembre del 2025
|2691
|Chontico Noche
|6364
|18 de Noviembre del 2025
|4560
|Chontico Día
|8253
|18 de Noviembre del 2025
|8053
|Chontico Noche
|6363
|17 de Noviembre del 2025
|8911
|Chontico Día
|8252
|17 de Noviembre del 2025
|3832
|Chontico Noche
|6362
|16 de Noviembre del 2025
|0781
|Chontico Noche
|6361
|15 de Noviembre del 2025
|1840
|Chontico Día
|8250
|15 de Noviembre del 2025
|5857
|Chontico Noche
|6360
|14 de Noviembre del 2025
|4417
|Chontico Día
|8249
|14 de Noviembre del 2025
|6552
|Super Chontico Noche
|6359
|13 de Noviembre del 2025
|3297
|Chontico Noche
|6358
|13 de Noviembre del 2025
|6577
|Chontico Día
|8248
|13 de Noviembre del 2025
|3206
|Chontico Noche
|6357
|12 de Noviembre del 2025
|5535
|Chontico Día
|8247
|12 de Noviembre del 2025
|3567
|Chontico Noche
|6356
|11 de Noviembre del 2025
|1564
|Chontico Día
|8246
|11 de Noviembre del 2025
|9011
|Chontico Noche
|6355
|10 de Noviembre del 2025
|2282
|Chontico Día
|8245
|10 de Noviembre del 2025
|7767
|Chontico Noche
|6354
|09 de Noviembre del 2025
|2851
|Chontico Día
|8244
|09 de Noviembre del 2025
|9395
|Chontico Noche
|6353
|08 de Noviembre del 2025
|2412
|Chontico Día
|8243
|08 de Noviembre del 2025
|2305
|Chontico Noche
|6352
|07 de Noviembre del 2025
|9361
|Chontico Día
|8242
|07 de Noviembre del 2025
|1578
|Super Chontico Noche
|6351
|06 de Noviembre del 2025
|7028
|Chontico Noche
|6350
|06 de Noviembre del 2025
|8780
|Chontico Día
|8241
|06 de Noviembre del 2025
|0395
|Chontico Noche
|6349
|05 de Noviembre del 2025
|6830
|Chontico Día
|8240
|05 de Noviembre del 2025
|0511
|Chontico Noche
|6348
|04 de Noviembre del 2025
|2107
|Chontico Día
|8239
|04 de Noviembre del 2025
|4137
|Chontico Noche
|6347
|03 de Noviembre del 2025
|7599
|Chontico Día
|8238
|03 de Noviembre del 2025
|2651
Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
