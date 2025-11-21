Aumento del salario mínimo en Colombia 2026 no debe ser menor al 11%, según presidente de la CUT

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias Giraldo, dio detalles sobre los puntos que se han abordado previo a las discusiones sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Según Arias, aún sin iniciar las conversaciones con el Gobierno y los empresarios se ha planteado la posibilidad de exigir un aumento que iguale o supere el 11 por ciento.

"El salario mínimo en Colombia tiene un atraso muy grande. (...) El incremento del salario mínimo para el próximo año, para ir cerrando esa gran brecha, pues podría estar en esos órdenes. El Gobierno propuso el 11, obviamente que nosotros vamos a proponer mucho más. Y como de pronto no puede ser de un solo porrazo, sí podríamos estudiar un plan ascendente para los próximos años", dijo.

Noticia en desarrollo...