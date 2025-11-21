En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Aumento del salario mínimo en Colombia 2026 no debe ser menor al 11%, según presidente de la CUT

Aumento del salario mínimo en Colombia 2026 no debe ser menor al 11%, según presidente de la CUT

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, habló sobre lo que se está contemplando antes del inicio de las conversaciones para fijar este aumento y dejó claro que desde la agremiación le apuntarán a pedir un incremento que supere el 11 por ciento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Salario mínimo
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad