¿No tiene para el arriendo? Los requisitos para aplicar a nuevo subsidio de hasta más de $1 millón

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, una iniciativa que busca apoyar a familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de un subsidio mensual para el pago de arriendo. El proceso de inscripción se realizará de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026 y beneficiará a hogares que cumplan con ciertos requisitos.

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La iniciativa contempla la entrega de un subsidio mensual de hasta 1.085.561 pesos, equivalente al 62% de un salario mínimo mensual legal vigente. Este apoyo económico será otorgado durante un periodo de seis meses y tiene como objetivo aliviar la carga financiera de los hogares con menores ingresos.

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"La vivienda es el punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad. Con 'Arrendamiento Temporal Solidario', llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles", indicó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.



¿Quiénes podrán acceder al programa Arrendamiento Temporal Solidario?

La convocatoria difundida por la Alcaldía de Bogotá está dirigida exclusivamente a personas mayores de edad que sean jefes o jefas de hogar y cuyos ingresos no superen un salario mínimo mensual vigente. Además, los aspirantes no podrán ser propietarios de vivienda ni haber recibido anteriormente subsidios distritales de vivienda que hayan sido aplicados de manera efectiva. El programa está enfocado principalmente en grupos poblacionales que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica como:



Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o que se encuentren en riesgo de feminicidio.

Personas reconocidas como víctimas del conflicto armado.

Adultos mayores.

Recicladores de oficio registrados en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO).

Hogares afectados por emergencias o desastres naturales ocurridos durante los últimos cinco años.

Familias pertenecientes a comunidades étnicas.

Debido a que la demanda de este tipo de ayudas suele superar la disponibilidad de recursos, la entidad aplicará una serie de criterios de priorización para definir a los hogares que recibirán el beneficio. Dentro de los factores que serán evaluados se encuentran las condiciones familiares, sociales y económicas de cada postulante: tendrán prioridad hogares monoparentales; personas cuidadoras vinculadas a las Manzanas del Cuidado y familias que tengan integrantes con discapacidad.



También serán considerados de manera preferente los hogares conformados por jóvenes entre los 18 y 28 años que ejerzan la jefatura del hogar; personas en procesos de reincorporación; integrantes de la comunidad transgénero y familias ubicadas en zonas priorizadas por proyectos de revitalización urbana. Asimismo, el Distrito indicó que se tendrá en cuenta a hogares con miembros de la Fuerza Pública, veteranos y familias de uniformados fallecidos en cumplimiento del servicio.



Fechas clave para inscribirse a subsidio de arriendo en Bogotá

Las postulaciones estarán habilitadas únicamente durante los días 10 y 11 de junio de 2026 y deberán realizarse a través de los canales virtuales dispuestos por la Secretaría Distrital del Hábitat. Las autoridades recomendaron a los interesados reunir con anticipación toda la documentación requerida para evitar inconvenientes durante el proceso de inscripción; entre los documentos requeridos que deberán cargar los interesados en formato PDF se encuentran:



Copia legible de los documentos de identidad de todos los integrantes mayores de edad del hogar.

Certificados laborales vigentes o documentos que acrediten ingresos independientes de quienes perciban recursos económicos.

Declaración juramentada de no ingresos para los miembros del hogar que no cuenten con actividad económica.

Contrato de arrendamiento vigente que cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley 820 de 2003.

Recibos recientes de servicios públicos, específicamente de agua y energía.

Fotografías de la vivienda arrendada, incluyendo imágenes de la fachada y de los espacios interiores.

Soportes que acrediten la pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados por el programa.

Certificación bancaria donde se realizará el desembolso del subsidio.

Número de matrícula inmobiliaria o CHIP del inmueble objeto del contrato de arrendamiento.

La Secretaría Distrital del Hábitat explicó que la convocatoria no tiene ningún costo para los ciudadanos y que todo el procedimiento se realiza directamente a través de los canales oficiales de la entidad. Los interesados podrán consultar información adicional sobre requisitos, cronograma y condiciones del programa a través de los canales oficiales de atención del Distrito y de la Secretaría Distrital del Hábitat.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co