Los servicios de Nequi y Bancolombia que no funcionarán este fin de semana: hora exacta

Miles de usuarios de servicios financieros digitales en Colombia deberán tener en cuenta cambios temporales en la operación de Nequi y Bancolombia en los próximos días, lo que implicará limitaciones en algunos servicios financieros de estas entidades. Por medio de sus canales oficiales, ambos bancos recomendaron a usuarios programar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos.

Bancolombia confirmó que llevará a cabo trabajos de mantenimiento en sus canales digitales, lo que impactará de manera puntual ciertas transacciones, especialmente aquellas que involucran movimientos entre cuentas Bancolombia y Nequi. La entidad financiera explicó que estas tareas hacen parte de procesos rutinarios orientados a la actualización y mejora de sus sistemas.

Fecha y hora exacta de mantenimiento de Bancolombia y Nequi

De acuerdo con la información entregada a los clientes a través de notificaciones en la aplicación y canales oficiales, entre las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero de 2026 se ejecutarán labores técnicas que impedirán realizar algunas operaciones específicas. Durante ese lapso no será posible enviar dinero entre cuentas Bancolombia y Nequi, ni utilizar el código QR 'Entre Cuentas' de Bancolombia para efectuar pagos. Tampoco estarán habilitadas las remesas entrantes.



"Nuestros canales estarán en mantenimiento el sábado 21 de febrero entre las 10:30 de la noche hasta el domingo 22 de febrero las 3:30 de la mañana. En esas 5 horas, transfiere a cuentas Bancolombia inscritas hasta $30 millones, a cuentas no inscritas hasta $3 millones, paga con tus tarjetas físicas o retira plata en cajeros", informó Bancolombia por medio de sus canales oficiales.



Aunque la restricción no será total, sí afectará funciones que son de uso frecuente para quienes mueven recursos entre ambas plataformas, en especial en Nequi, que también tendrá algunas limitaciones en sus servicios por el mantenimiento en la App Mi Bancolombia. "Bancolombia realizará un mantenimiento. Por eso, durante este tiempo no podrás enviar plata entre Bancolombia y Nequi, pagar a través del QR Entre Cuentas de Bancolombia, ni recibir remesa", informó también Nequi.

Durante la franja de mantenimiento del fin de semana, Bancolombia indicó que sí se podrán realizar ciertas operaciones dentro de su propio ecosistema. Por ejemplo, será posible efectuar transferencias a cuentas Bancolombia previamente inscritas por montos de hasta 30 millones de pesos. Asimismo, las transferencias a cuentas no inscritas estarán habilitadas con un tope de 3 millones de pesos.

En el caso de Nequi, la plataforma aclaró que, fuera de las operaciones que dependen directamente de la conexión con Bancolombia, el resto de sus servicios funcionará con normalidad. Es decir, los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación para realizar pagos, administrar su dinero y efectuar movimientos internos dentro del mismo sistema, siempre que no involucren transferencias hacia o desde cuentas Bancolombia durante el horario señalado.



Sucursal Virtual Personas de Bancolombia también tendrá mantenimiento

La entidad también anunció otro mantenimiento programado que afectará servicios distintos. En este caso, la intervención se realizará entre las 11:59 p. m. del martes 17 de febrero y las 2:00 a. m. del miércoles 18 de febrero. Durante esas dos horas no estarán disponibles PSE ni el Botón Bancolombia en la Sucursal Virtual Personas. Frente a esta situación, la entidad recomienda anticipar pagos o utilizar otros medios como tarjetas débito o crédito mientras se restablece el servicio.

El sistema PSE es ampliamente utilizado en Colombia para realizar pagos en línea desde cuentas bancarias, por lo que su suspensión, aunque breve, puede incidir en transacciones como el pago de servicios, compras por internet o trámites que requieran transferencia inmediata desde cuenta bancaria. Frente a esta situación, la recomendación es anticipar pagos o utilizar otros medios como tarjetas débito o crédito mientras se restablece el servicio.

Las jornadas de mantenimiento en plataformas financieras son habituales y suelen realizarse en horarios nocturnos para reducir el impacto en la mayor cantidad de usuarios posible. Sin embargo, debido al alto volumen de transacciones digitales que se realizan actualmente en el país, incluso intervalos cortos pueden generar inconvenientes si no se planifican con tiempo.

