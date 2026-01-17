Resultados Caribeña Día, último sorteo del sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado, 17 de enero de 2026, se realizará un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos más importantes en la región Caribe de Colombia. Durante la transmisión en vivo, el sistema seleccionará las cuatro cifras ganadoras en tiempo real.
Resultados Caribeña Día último sorteo sábado 17 de enero de 2026
- Número ganador: 5444
- Quinta cifra: 4
El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.
Últimos resultados de La Caribeña
|Chance
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|16 enero 2026
|3900
|Caribeña Noche
|16 enero 2026
|9433
|Caribeña Día
|15 enero 2026
|9168
|Caribeña Noche
|15 enero 2026
|6921
|Caribeña Día
|14 enero 2026
|8132
|Caribeña Noche
|14 enero 2026
|2372
|Caribeña Día
|13 enero 2026
|3489
|Caribeña Noche
|13 enero 2026
|9203
|Caribeña Día
|12 enero 2026
|4394
|Caribeña Noche
|12 enero 2026
|9505
|Caribeña Día
|11 enero 2026
|7662
|Caribeña Noche
|11 enero 2026
|9635
|Caribeña Día
|10 enero 2026
|1557
|Caribeña Noche
|10 enero 2026
|7499
|Caribeña Día
|09 enero 2026
|2204
|Caribeña Noche
|09 enero 2026
|0183
|Caribeña Día
|08 enero 2026
|2610
|Caribeña Noche
|08 enero 2026
|9693
|Caribeña Día
|07 enero 2026
|1191
|Caribeña Noche
|07 enero 2026
|9563
|Caribeña Día
|06 enero 2026
|3989
|Caribeña Noche
|06 enero 2026
|2131
|Caribeña Día
|05 enero 2026
|7592
|Caribeña Noche
|05 enero 2026
|3866
|Caribeña Día
|04 enero 2026
|4379
|Caribeña Noche
|04 enero 2026
|7643
|Caribeña Día
|03 enero 2026
|9255
|Caribeña Noche
|03 enero 2026
|0709
|Caribeña Día
|02 enero 2026
|8863
|Caribeña Noche
|02 enero 2026
|1180
|Caribeña Día
|01 enero 2026
|6994
|Caribeña Noche
|01 enero 2026
|1652
¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?
Las apuestas de La Caribeña Día están diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos, lo que facilita la participación sin afectar significativamente las finanzas personales.En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Premios menores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
- Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Para participar, es necesario adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.
Modalidades de la Caribeña Día
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
- Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL