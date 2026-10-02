Caribeña Día hoy, 2 de octubre de 2026: resultados completos con la quinta cifra

La expectativa entre los jugadores de Caribeña Día se concentra este viernes 2 de octubre en el resultado de uno de los sorteos más seguidos de la jornada. Este chance realiza sorteos todos los días en horas de la tarde y permite participar con números de cuatro cifras, una modalidad que mantiene una amplia base de apostadores en distintas regiones del país. A diferencia de otros juegos que tienen programación en determinados días de la semana, Caribeña Día mantiene actividad diaria. Cada sorteo incluye un número principal de cuatro cifras y una quinta balota que complementa el resultado oficial.



Caribeña Día: resultados de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

El resultado de Caribeña Día correspondiente a este viernes 2 de octubre de 2026 fue:



Número de cuatro cifras:

Quinta cifra:

Los apostadores deben revisar cuidadosamente la combinación registrada en su comprobante para determinar si obtuvieron un acierto total o parcial, de acuerdo con la modalidad de apuesta elegida al momento de jugar. Uno de los aspectos que caracteriza a este chance es su frecuencia. El sorteo se lleva a cabo diariamente y tiene como horario habitual las 2:30 p. m., tanto en jornadas ordinarias como en domingos y festivos.

Gracias a esa programación constante, los jugadores cuentan con una nueva oportunidad de participar cada día sin interrupciones durante la semana. Además, la marca Caribeña cuenta con una edición nocturna denominada Caribeña Noche, que complementa la oferta de sorteos diarios.



Así se participa en Caribeña Día

La dinámica del juego se basa en la elección de una combinación numérica de cuatro dígitos. Los participantes pueden seleccionar cualquier número entre 0000 y 9999 y definir el valor de dinero que desean apostar. Una vez registrada la apuesta, el sistema entrega un comprobante que contiene los datos de la jugada realizada. Ese documento es fundamental porque constituye el soporte de la apuesta y sirve para verificar posteriormente si hubo premio.

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El plan de pagos contempla diferentes niveles de premio según la cantidad de cifras acertadas. El pago más alto corresponde a quienes logran coincidir con las cuatro cifras del número ganador. Las referencias de pago divulgadas para este tipo de chance indican:



Una cifra acertada: 5 veces lo apostado

Dos cifras acertadas: 50 veces lo apostado

Tres cifras acertadas: 400 veces lo apostado

Cuatro cifras acertadas: hasta 4.500 veces lo apostado

Quienes encuentren coincidencias entre el resultado oficial y los números registrados en su apuesta deben conservar el comprobante original en buen estado. Ese documento es el respaldo necesario para iniciar cualquier proceso de cobro del premio. Por esa razón, los operadores de este tipo de juegos recomiendan revisar los resultados únicamente en fuentes oficiales y evitar desechar el comprobante hasta confirmar completamente la validez de la apuesta.



Con el resultado de este 2 de octubre ya definido, los seguidores de Caribeña Día podrán conocer si la combinación elegida coincidió con el número ganador de la jornada y, en caso de éxito, iniciar el procedimiento correspondiente para reclamar su premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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