Sinuano Día hoy, 2 de octubre de 2026: consulte el resultado y revise si su número fue el ganador

Miles de apostadores estarán pendientes este viernes 2 de octubre de un nuevo sorteo de Sinuano Día, uno de los juegos de chance con mayor presencia en la región Caribe y uno de los pocos que mantiene sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Este juego está asociado a la Lotería de Córdoba y permite participar con números de hasta cuatro cifras.



Durante cada jornada, los jugadores tienen la posibilidad de elegir una combinación entre 0000 y 9999, con diferentes modalidades de apuesta que permiten ganar por aciertos completos o parciales. Gracias a su frecuencia diaria, Sinuano se ha convertido en una de las referencias habituales entre quienes siguen los resultados de chances en Colombia.



Resultado de Sinuano Día del viernes 2 de octubre de 2026

El número ganador de Sinuano Día de este viernes 2 de octubre fue:



Cuatro cifras:

Quinta cifra:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Los jugadores deben comparar el resultado con la información registrada en su comprobante de apuesta para verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades disponibles. Una de las características que distingue a este juego es que cuenta con dos ediciones diarias: Sinuano Día y Sinuano Noche. De esa manera, los apostadores tienen dos oportunidades cada jornada para intentar acertar el número ganador. El sorteo de Sinuano Día se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde de lunes a domingo.



¿Cómo funciona el Sinuano Día?

La mecánica de juego es sencilla. El participante selecciona un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999 y escoge el valor que desea apostar. Posteriormente, espera el resultado oficial para verificar si coincide con el número sorteado. Además del número completo, este chance permite participar en otras modalidades relacionadas con las tres primeras cifras, las tres últimas cifras y la quinta balota, lo que amplía las alternativas para obtener un premio.

El plan de premios contempla pagos de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas. Según la información divulgada para este sorteo, el premio principal puede alcanzar hasta 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan las cuatro cifras directas. También existen pagos para quienes coinciden con tres cifras, dos cifras o una sola cifra del resultado ganador:



Cuatro cifras: hasta 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: 400 veces lo apostado.

Dos cifras: 50 veces lo apostado.

Una cifra: 5 veces lo apostado.

En algunas modalidades que incluyen la quinta balota, los premios pueden aumentar dependiendo de las condiciones específicas de la apuesta realizada.



Dónde se puede apostar a El Sinuano

Los interesados en participar pueden realizar sus apuestas a través de la red de SuperGIROS, una de las principales comercializadoras de juegos de suerte y azar en Colombia. También existen canales digitales habilitados por operadores autorizados para realizar este tipo de apuestas. Al momento de jugar, el sistema genera un comprobante que funciona como soporte oficial de la apuesta y que debe conservarse hasta la publicación de los resultados.

Publicidad

Los ganadores deben presentar el tiquete original para poder iniciar el proceso de cobro. Además, las entidades encargadas de entregar los premios suelen solicitar el documento de identidad del apostador para validar la información registrada. Por esa razón, los operadores recomiendan guardar el comprobante en un lugar seguro y verificar cuidadosamente los resultados publicados antes de adelantar cualquier reclamación.



Con el sorteo de este viernes ya realizado, los jugadores de Sinuano Día podrán revisar si la combinación elegida coincidió con el resultado ganador y si son uno de los favorecidos de esta jornada. Mientras tanto, el juego continuará con sus sorteos diarios, uno de los elementos que le ha permitido mantener su vigencia entre los aficionados al chance en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL