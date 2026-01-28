Resultados Caribeña Día, último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

Hoy miércoles, 28 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más importantes en la región Caribe colombiana. Recuerde que este juego se transmite por YouTube en canales autorizados a las 2:30 de la tarde. Consulte EN VIVO los resultados.
Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 28 de enero de 2026
- Número ganador:
- Quinta cifra:
El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador corresponde a una combinación de cuatro cifras y, en caso de coincidir también la quinta cifra, el valor del premio aumenta. Para efectos de cobro, el boleto debe conservarse en buen estado, sin alteraciones, ya que es el único documento válido para reclamar el premio si el número resulta favorecido.
Últimos resultados de La Caribeña
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|27 enero 2026
|2621
|Caribeña Noche
|27 enero 2026
|5835
|Caribeña Día
|26 enero 2026
|9356
|Caribeña Noche
|26 enero 2026
|4264
|Caribeña Día
|25 enero 2026
|1217
|Caribeña Noche
|25 enero 2026
|1568
|Caribeña Día
|24 enero 2026
|9343
|Caribeña Noche
|24 enero 2026
|7768
|Caribeña Día
|23 enero 2026
|4823
|Caribeña Noche
|23 enero 2026
|8498
|Caribeña Día
|22 enero 2026
|3168
|Caribeña Noche
|22 enero 2026
|6365
|Caribeña Día
|21 enero 2026
|3563
|Caribeña Noche
|21 enero 2026
|2727
|Caribeña Día
|20 enero 2026
|2426
|Caribeña Noche
|20 enero 2026
|8782
|Caribeña Día
|19 enero 2026
|2644
|Caribeña Noche
|19 enero 2026
|5624
|Caribeña Día
|18 enero 2026
|7994
|Caribeña Noche
|18 enero 2026
|4991
|Caribeña Día
|17 enero 2026
|5444
|Caribeña Noche
|17 enero 2026
|9949
|Caribeña Día
|16 enero 2026
|3900
|Caribeña Noche
|16 enero 2026
|9433
|Caribeña Día
|15 enero 2026
|9168
|Caribeña Noche
|15 enero 2026
|6921
|Caribeña Día
|14 enero 2026
|8132
|Caribeña Noche
|14 enero 2026
|2372
|Caribeña Día
|13 enero 2026
|3489
|Caribeña Noche
|13 enero 2026
|9203
|Caribeña Día
|12 enero 2026
|4394
|Caribeña Noche
|12 enero 2026
|9505
|Caribeña Día
|11 enero 2026
|7662
|Caribeña Noche
|11 enero 2026
|9635
|Caribeña Día
|10 enero 2026
|1557
|Caribeña Noche
|10 enero 2026
|7499
|Caribeña Día
|09 enero 2026
|2204
|Caribeña Noche
|09 enero 2026
|0183
|Caribeña Día
|08 enero 2026
|2610
|Caribeña Noche
|08 enero 2026
|9693
|Caribeña Día
|07 enero 2026
|1191
|Caribeña Noche
|07 enero 2026
|9563
|Caribeña Día
|06 enero 2026
|3989
|Caribeña Noche
|06 enero 2026
|2131
|Caribeña Día
|05 enero 2026
|7592
|Caribeña Noche
|05 enero 2026
|3866
|Caribeña Día
|04 enero 2026
|4379
|Caribeña Noche
|04 enero 2026
|7643
|Caribeña Día
|03 enero 2026
|9255
|Caribeña Noche
|03 enero 2026
|0709
|Caribeña Día
|02 enero 2026
|8863
|Caribeña Noche
|02 enero 2026
|1180
|Caribeña Día
|01 enero 2026
|6994
|Caribeña Noche
|01 enero 2026
|1652
¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?
Las apuestas de La Caribeña Día permiten participar con distintos montos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. Esto permite jugar sin comprometer en exceso el dinero disponible. Si se obtiene un premio, el proceso de cobro varía según el monto, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Premios inferiores a 48 UVT: se presenta el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
- Premios desde 182 UVT en adelante: se solicitan los requisitos básicos y una certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Para participar es necesario comprar el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, ya que es obligatorio para reclamar cualquier premio.
Modalidades de la Caribeña Día
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
- Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL