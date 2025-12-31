Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 31 de diciembre de 2025: números ganadores

Un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances con mayor participación en la región Caribe, se lleva a cabo este miércoles 31 de diciembre. Durante la transmisión del sorteo, el sistema seleccionará en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. La recomendación es que esté muy atento al sorteo, pues usted podría convertirse en el nuevo ganador.

Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 31 de diciembre de 2025

Número ganador : 9186

: 9186 Quinta cifra: 0

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.



¿Cómo participar en la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de la Caribeña Día están pensadas para ser accesibles y adaptarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo alcanza los 10.000 pesos, lo que permite participar sin comprometer el bolsillo. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, es necesario adquirir el tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.