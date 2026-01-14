En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
FREDY GUARÍN
VENEZUELA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche último sorteo del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche último sorteo del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores

Este miércoles hay sorteo de La Caribeña Noche a las 10:30 p.m. Siga EN VIVO los resultados completos con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Caribeña Noche 14 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche 14 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Getty Images

A las 10:30 de la noche de este miércoles, 13 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los chances tradicionales de la región Caribe. El número ganador se publicará en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Caribeña Noche último sorteo miércoles 14 de enero de 2026

  • Número ganador: 2372
  • Quinta cifra: 3

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero si también acierta la quinta cifra el monto a ganar aumenta.

Últimos resultados de La Caribeña

ChanceFechaResultado
Caribeña Día14 enero 20268132
Caribeña Día13 enero 20263489
Caribeña Noche13 enero 20269203
Caribeña Día12 enero 20264394
Caribeña Noche12 enero 20269505
Caribeña Día11 enero 20267662
Caribeña Noche11 enero 20269635
Caribeña Día10 enero 20261557
Caribeña Noche10 enero 20267499
Caribeña Día09 enero 20262204
Caribeña Noche09 enero 20260183
Caribeña Día08 enero 20262610
Caribeña Noche08 enero 20269693
Caribeña Día07 enero 20261191
Caribeña Noche07 enero 20269563
Caribeña Día06 enero 20263989
Caribeña Noche06 enero 20262131
Caribeña Día05 enero 20267592
Caribeña Noche05 enero 20263866
Caribeña Día04 enero 20264379
Caribeña Noche04 enero 20267643
Caribeña Día03 enero 20269255
Caribeña Noche03 enero 20260709
Caribeña Día02 enero 20268863
Caribeña Noche02 enero 20261180
Caribeña Día01 enero 20266994
Caribeña Noche01 enero 20261652
Caribeña Día31 diciembre 20259186
Caribeña Noche31 diciembre 20256879

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche están pensadas para ser simples y flexibles. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo llega a 10.000 pesos, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin complicaciones. Si hay un ganador, el proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Últimas Noticias

  1. Baloto 14 enero 2026: números ganadores sorteo con la Revancha
    Baloto 14 enero 2026: números ganadores sorteo con la Revancha -
    Baloto
    ECONOMÍA

    Resultados Baloto del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores de la Revancha

  2. Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: números ganadores 14 de enero de 2026
    Números ganadores 14 de enero de 2026 -
    Getty Images - Lotería de de Manizales, Valle, Meta y Baloto
    ECONOMÍA

    Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: números ganadores 14 de enero de 2026

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos documentos, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, el jugador debe comprar su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.

Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

La Caribeña

Economía servicios

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad