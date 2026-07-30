Resultados de Caribeña Noche del jueves 30 de julio de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche realiza este jueves 30 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con la anunciada.

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Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio, es recomendable confirmar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con el resultado oficial. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también es indispensable verificar ese dato, ya que hace parte de la combinación oficial del sorteo.

Resultados de Caribeña Noche del 30 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este jueves, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir



Una vez el operador confirme la combinación oficial, los jugadores podrán compararla con la información registrada en su comprobante para establecer si corresponde algún premio.

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¿Cómo funciona Caribeña Noche?

Caribeña Noche pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o en las plataformas habilitadas por el operador.

Las apuestas tienen un valor mínimo de $500 y un máximo de $10.000, lo que permite escoger libremente el monto de participación. Durante el sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades del juego que contemplan esta opción.

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El comprobante entregado al momento de realizar la apuesta constituye el único documento válido para verificar los resultados y, en caso de resultar favorecido, iniciar el proceso de reclamación.

Modalidades de juego disponibles

Caribeña Noche ofrece diferentes alternativas de participación, según el tipo de apuesta registrada:

Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación, por lo que es importante revisar la información consignada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad vigente.

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De acuerdo con las condiciones establecidas por el operador:

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el comprobante original, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Para premios entre 48 y 181 UVT, además de los documentos anteriores, será necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Cuando el premio supera las 182 UVT, también se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días, ya que el pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el comprobante sin alteraciones y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.