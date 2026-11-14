Sinuano Día hoy, 14 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este sábado

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance que se juega diariamente en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta, para comprobar si alguna de las combinaciones registradas en sus tiquetes coincide con el resultado de la jornada.

El sorteo está programado para las 2:30 de la tarde y cuenta con transmisión por Telecaribe. Una vez se conozca el resultado, los jugadores podrán consultar los números y verificar sus apuestas.



Resultado del Sinuano Día hoy, 14 de noviembre

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Al momento de esta publicación, el resultado del sorteo de este sábado está pendiente de confirmación. Estos son los datos que deberán actualizarse cuando el operador publique las cifras oficiales:



Número ganador: 1004

La quinta: 8

Últimas tres cifras: 004

Últimas dos cifras: 04

¿Cuál fue el resultado del último sorteo?

En la jornada del viernes 13 de noviembre, el Sinuano Día dejó como número ganador el 3180, acompañado de la quinta 0. Los jugadores pueden tomar esta combinación como referencia para consultar el historial, aunque corresponde al sorteo anterior y no al de este sábado.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

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Para participar, los apostadores deben seleccionar una combinación numérica y registrar su apuesta en un punto autorizado. El juego permite elegir números de una, dos, tres o cuatro cifras, según la modalidad seleccionada.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada. Por eso, es importante revisar las condiciones del juego y conservar el comprobante entregado al momento de participar.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Si el resultado coincide con la combinación registrada, el ganador debe conservar el tiquete original y consultar los puntos autorizados para realizar el cobro. También debe presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por el operador.

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Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar que el número y la quinta correspondan al sorteo indicado en el comprobante. La información definitiva debe contrastarse con los canales oficiales del juego.

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