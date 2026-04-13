Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este lunes 13 de abril de 2026, la atención de miles de apostadores en toda Colombia se centra una vez más en uno de los juegos de azar con mayor arraigo y tradición en la región Caribe y el resto del país: la Caribeña Noche. Este sorteo, que se ha consolidado como un pilar en la cultura de las apuestas diarias, representa para muchos la esperanza de iniciar la semana con una noticia transformadora para sus finanzas personales.



Como es habitual en cada jornada, el sorteo se lleva a cabo bajo los más estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia. Estas medidas, que siguen rigurosamente la normativa colombiana vigente, tienen como objetivo primordial asegurar que cada balota seleccionada y cada cifra entregada sean fruto de un proceso totalmente aleatorio e imparcial, brindando así plena confianza a quienes depositan su fe en el sistema.



Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 13 de abril de 2026

La expectativa por conocer la combinación ganadora de hoy es máxima. Los apostadores, que pueden seguir la transmisión en tiempo real a través de plataformas digitales como Facebook Live y YouTube, aguardan el momento exacto en que las balotas definan la suerte de la jornada. A continuación, se presentan los datos del sorteo de esta noche:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "quinta" cifra: Pendiente

Es fundamental recordar a todos los participantes que los resultados oficiales deben ser validados siempre a través de los canales institucionales autorizados antes de proceder a cualquier tipo de reclamación. La verificación del billete físico es un paso obligatorio para garantizar la legitimidad del premio.



Modalidades de premios de Caribeña Noche

Participar en la Caribeña Noche es un proceso accesible que ha permitido su masificación. El jugador tiene la libertad de escoger una combinación de cuatro cifras, comprendidas en el rango del 0000 al 9999. La flexibilidad también se extiende al valor de la apuesta, permitiendo inversiones que oscilan entre los 500 y los 10.000 pesos. El atractivo del juego radica en su variado plan de premios, el cual premia diferentes niveles de acierto:



Cuatro cifras directo o superpleno: Se obtiene al acertar el número completo en el orden exacto del sorteo. Cuatro cifras combinado: El premio se otorga si las cuatro cifras coinciden con las ganadoras, sin importar su orden. Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: Coincidencia de las tres cifras en cualquier posición. Dos cifras (“pata”) y una cifra (“uña”): Premios por acertar las dos últimas o la última cifra, respectivamente.

Para aquellos que resulten favorecidos en esta jornada del 13 de abril, es imperativo conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que cualquier tachadura, enmendadura o deterioro físico podría invalidar el cobro del premio. Asimismo, se debe tener presente el marco tributario colombiano. De acuerdo con la normativa vigente, cualquier premio que supere las 48 UVT estará sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Mientras se confirman los datos definitivos de la Caribeña Noche, otros sorteos de este lunes ya han entregado resultados. La jornada de hoy también incluyó otros sorteos relevantes como el Dorado Tarde, Caribeña Día y Chontico Día, reafirmando la intensa actividad de los juegos de azar en el inicio de esta semana.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.