Cayó Chontico Día este miércoles 7 de octubre: conozca los resultados oficiales del último sorteo

El Chontico Día, uno de los juegos de suerte y azar tradicionales con mayor arraigo en el territorio colombiano, especialmente en la región del suroccidente del país, vuelve a captar la atención de miles de apostadores este miércoles 7 de octubre. Quienes diariamente depositan su confianza en este sorteo aguardan la revelación de la combinación de cuatro cifras que entregará los incentivos económicos de la jornada.



Horarios de emisión y cronograma semanal

El Chontico Día mantiene una programación para que el público pueda hacer seguimiento al sorteo:



Lunes a sábados: el sorteo se ejecuta a la 1:00 p. m. , hora de Colombia.

el sorteo se ejecuta a la , hora de Colombia. Domingos y festivos: se habilita la versión Chontico Noche en sus horarios especiales correspondientes, o las variaciones autorizadas por la empresa concesionaria.

se habilita la versión Chontico Noche en sus horarios especiales correspondientes, o las variaciones autorizadas por la empresa concesionaria. Transmisión: los resultados son emitidos habitualmente mediante canales regionales de televisión como Telepacífico, así como en plataformas digitales y redes sociales certificadas de las administradoras de apuestas.

Resultado de la jornada

Número ganador del Chontico Día (miércoles 7 de octubre): pendiente

Quinta cifra: pendiente

Esta sección será actualizada una vez se conozca el resultado oficial correspondiente al sorteo de este miércoles 7 de octubre de 2026.

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Resultado anterior del Chontico Día

En el sorteo del martes 6 de octubre de 2026, el número ganador fue:



Número ganador: 0414

Quinta cifra: 4

Este resultado corresponde al sorteo anterior y no debe tomarse como el número ganador de la jornada de este miércoles 7 de octubre.



Dinámica del juego y distribución de incentivos

Comprender la estructura de aciertos en el chance es fundamental para determinar el valor total que recibe el jugador. El Chontico Día premia las apuestas según el nivel de coincidencia con el número extraído de las baloteras, ordenado de derecha a izquierda:



4 cifras (Directo): paga 4.500 veces lo apostado. Se debe acertar el número exacto de cuatro dígitos.

paga 4.500 veces lo apostado. Se debe acertar el número exacto de cuatro dígitos. 3 cifras (Directo): paga 400 veces lo apostado. Se deben acertar las últimas tres cifras en orden.

paga 400 veces lo apostado. Se deben acertar las últimas tres cifras en orden. 2 cifras (Directo): paga 50 veces lo apostado. Se deben acertar las últimas dos cifras en orden.

paga 50 veces lo apostado. Se deben acertar las últimas dos cifras en orden. 1 cifra (Uña): paga 5 veces lo apostado. Se debe acertar el último dígito.

El valor final a recibir está sujeto a los descuentos de ley estipulados por la DIAN, que aplican sobre premios considerados ganancia ocasional.



Guía para la reclamación del premio

En caso de que su tiquete resulte premiado en el sorteo, debe seguir una serie de pasos indispensables para asegurar la entrega de los fondos sin contratiempos:



Conservar el tiquete original: el boleto de apuesta es el documento que acredita la apuesta ganadora. Debe presentarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmiendas ni roturas. Presentación de documento de identidad: el titular debe acudir a un punto de venta autorizado llevando su documento de identidad original y la documentación requerida para el cobro. Cobro por montos mayores: si el valor del premio supera las condiciones establecidas para el cobro en efectivo en punto de venta, la red autorizada remitirá al usuario al procedimiento correspondiente para la consignación o pago. Plazos vigentes: de acuerdo con la información suministrada en la nota de referencia, el ganador cuenta con un término de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.