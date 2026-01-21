Cayó MiLoto y el afortunado ganador se llevó $1.000 millones: resultados 20 de enero de 2026

La expectativa que se había generado en torno a MiLoto finalmente se materializó el martes 20 de enero de 2026, cuando el premio mayor de $1.000 millones de pesos fue adjudicado en el sorteo número 471, operado por Baloto. La millonaria cifra, que se había venido acumulando tras varios sorteos sin ganadores en la categoría principal, convirtió a un apostador colombiano en el nuevo gran ganador de este popular juego de azar.

Cayó el MiLoto: resultados del 20 de enero de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales, los números ganadores del sorteo 471 fueron 01 – 09 – 13 – 17 – 20. Esta combinación permitió que un solo jugador acertara los cinco números, obteniendo así el premio mayor y marcando uno de los hitos más importantes del mes para MiLoto. El sorteo fue transmitido en vivo por el Canal 1, en el horario habitual entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.

Además del ganador del acumulado, el sorteo dejó una amplia lista de afortunados en las demás categorías. En la franja de cuatro aciertos, 61 jugadores lograron coincidir con cuatro de las cinco balotas, recibiendo cada uno un premio individual de $433.400 pesos, suma que representa una ganancia considerable frente al valor del tiquete de $4.000. En la categoría de tres aciertos, el número de ganadores fue aún mayor. Según el balance del sorteo, 1.943 participantes acertaron tres números y obtuvieron un premio de $22.100 pesos cada uno. Estos premios contribuyeron a que miles de jugadores recuperaran su apuesta e incluso obtuvieran una ganancia adicional, reforzando el carácter distributivo del plan de premios de MiLoto.



La categoría con mayor volumen de ganadores volvió a ser la de dos aciertos. En este nivel, 17.705 jugadores coincidieron con dos números y recibieron un premio de $4.000 pesos, equivalente al valor del tiquete. Esta categoría tiene como objetivo principal incentivar la continuidad en la participación, permitiendo a los apostadores jugar nuevamente sin un costo adicional.



En total, el sorteo del 20 de enero superó los 20.000 ganadores en todas las categorías, con una bolsa global de premios que alcanzó varios cientos de millones de pesos, distribuidos a nivel nacional. No olvide que MiLoto es un juego de azar regulado por Coljuegos. Además, Baloto recalcó que los recursos generados contribuyen, en parte, al financiamiento del sistema de salud en Colombia.

Tras la entrega del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia en $120 millones para el siguiente sorteo, programado para el jueves 22 de enero de 2026, abriendo nuevamente la posibilidad de que otro jugador se convierta en millonario. Mientras tanto, el sorteo 471 quedará marcado como el día en que MiLoto volvió a caer, cambiando la vida de un colombiano gracias a una apuesta acertada.



¿Cómo reclamar el premio del MiLoto en caso de salir ganador?

Cuando una persona resulta ganadora en MiLoto, lo más importante es conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es el único soporte válido para reclamar el premio. Una recomendación básica es firmarlo en el reverso tan pronto se confirme el acierto, como medida de seguridad en caso de pérdida o extravío.

Si el premio corresponde a un monto bajo, generalmente hasta $5 millones de pesos, el proceso es sencillo. Estos premios pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, como SuperGIROS o Su Red, presentando el tiquete original y el documento de identidad. En la mayoría de los casos, el pago se realiza de forma inmediata y en efectivo.

Para los premios de mayor valor, incluidos los acumulados de MiLoto, el procedimiento cambia. El ganador deberá contactar a Baloto o acudir a sus oficinas autorizadas para iniciar el proceso de validación del tiquete. Allí se verifica que el boleto sea auténtico, que no presente alteraciones y que corresponda al sorteo ganador.

Una vez superada esta revisión, se solicita diligenciar un formulario con los datos personales y presentar la documentación requerida. Por razones de seguridad y control, este tipo de premios no se paga en efectivo, sino que se consigna mediante transferencia bancaria, siguiendo los protocolos legales establecidos.

Es importante tener en cuenta que los premios deben reclamarse dentro del plazo legal, que usualmente es de hasta un año contado a partir de la fecha del sorteo. Después de ese tiempo, el derecho al cobro se pierde. Finalmente, Baloto recomienda asumir el juego como una actividad recreativa y apostar de manera responsable. En caso de que la suerte acompañe al jugador, seguir estos pasos permitirá reclamar el premio de forma clara y sin contratiempos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

