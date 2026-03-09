Precio del dólar hoy 9 de marzo de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio del dólar hoy lunes 9 de marzo de 2026 está fijado en $3.795,55, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para la jornada. Este valor constituye el tipo de cambio oficial aplicable en transacciones financieras, tributarias y comerciales dentro de Colombia.

El punto de referencia inmediato es la TRM vigente el viernes 6 de marzo, que cerró en $3.767,94, cifra reportada por los portales oficiales de seguimiento cambiario. La diferencia entre el precio del dólar hoy ($3.795,55) y el del viernes ($3.767,94) es de $27,61, equivalente a un incremento de 0,73%. Esta variación evidencia un movimiento alcista durante el fin de semana, ya que el ajuste se fijó al cierre del mercado del viernes, antes de entrar en vigor durante los días siguientes.



Durante la jornada del viernes, el mercado registró un comportamiento con oscilaciones intradía relevantes. Los reportes del mercado spot muestran un mínimo cercano a $3.770 y un máximo aproximado de $3.807,40, con un rango de variación intradía de 37,40 pesos. Las operaciones del día sumaron más de 2.115 transacciones con un monto negociado cercano a US$1.444 millones.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.720 $ 3.790 Medellín $ 3.650 $ 3.800 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.700 $ 3.760 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro se mantuvo hoy alrededor de los 1,16 dólares pese a los datos de empleo débiles de EEUU, mientras el precio del petróleo sigue su escalada alcista y los inversores se refugian en el dólar. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1577 dólares, frente a los 1,1585 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1561 dólares. El dólar mantendrá la fortaleza en caso de que el conflicto bélico sea prolongado, prevé el economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer. El desempleo subió en EEUU inesperadamente en febrero hasta el 4,4 % (4,3 % el mes anterior). La caída de las ventas minoristas en enero del 0,2 % respecto al mes anterior también muestra que la economía estadounidense se debilita.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cree que es muy poco probable que el BCE toque los tipos de interés en la próxima reunión pese al conflicto con Irán, según dijo este viernes en una entrevista con la televisión regional catalana TV3. La zona del euro creció en el cuarto trimestre de 2025 un 0,2 % respecto al trimestre anterior y un 1,2 % interanual. La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1547 y 1,1621 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

