Resultados MiLoto del jueves 15 de enero de 2026: estos son los números ganadores

El MiLoto forma parte de la oferta de Baloto y se realiza cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 y las 10:15 p.m. MiLoto es una modalidad en la que el jugador elige cinco números entre el 1 y el 39. En cada jornada se premia a quienes aciertan 2, 3, 4 o las 5 cifras. El billete tiene un costo de $4.000, incluido el IVA, salvo en San Andrés y Providencia, donde su valor es de $3.362 por estar exento del impuesto. El sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026 corresponde al #468.

Resultados EN VIVO MiLoto jueves 15 de enero de 2026

El acumulado de hoy es de 800 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo 467 de este jueves, 15 de enero de 2026:



Números ganadores: 16 - 03 - 11 - 22 - 19

¿Qué es el MiLoto?

MiLoto, también conocido como "mecánica adicional de Baloto", se lanzó para ofrecer un formato más ágil y económico que el Baloto tradicional. El primer sorteo se registró en octubre de 2023, y desde entonces ha presentado acumulados iniciales de 120 millones de pesos, que se incrementan si no hay ganador en el sorteo. Este juego está operado por Operador Nacional de Juegos S.A.S. bajo concesión hasta 2027, y se vende en puntos autorizados como SuRed, Super Giros y en línea, mediante los sitios oficiales de Baloto.



La mecánica de MiLoto requiere seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, sin repeticiones. El apostador puede elegir sus cifras manualmente o dejar que el sistema las genere de forma automática. Cada jugada tiene un valor fijo de $4.000, y se permiten hasta cinco apuestas en el mismo tiquete. Los sorteos se realizan cuatro días a la semana, con transmisión en vivo a través del Canal 1 o canales oficiales en redes sociales.



Estructura de los premios del MiLoto

MiLoto opera bajo un sistema paramutual. El premio mayor corresponde a los cinco aciertos, con un acumulado que inicia en 120 millones de pesos, que aumenta si no existe ganador. Hay premios adicionales para quienes aciertan 4, 3 o 2 números.



Con cinco aciertos se gana el acumulado completo.

Con cuatro o tres aciertos, el premio se calcula según un porcentaje del total disponible, ajustado mediante el mecanismo roll-down cuando no hay ganador del primer nivel.

Con dos aciertos, el jugador recupera el valor apostado ($4.000 COP).

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar premios depende de su monto:



Premios menores a 182 UVT (equivalentes a 9.063.418 COP): se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o Super Giros, presentando el tiquete en buen estado.

se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o Super Giros, presentando el tiquete en buen estado. Premios iguales o superiores a 182 UVT: se deben reclamar en una sucursal fiduciaria autorizada, presentando el tiquete original, documento de identidad, copia del mismo y el formulario de pago. Las ciudades con sucursales autorizadas incluyen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El pago se entrega por cheque de gerencia o, si se solicita, mediante consignación en cuenta bancaria.

El plazo límite para reclamar el premio mayor es de 365 días a partir de la fecha del sorteo, en caso contrario el dinero se destina al sector salud.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

