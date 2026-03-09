En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Feria de empleo virtual en Bogotá: hay 100 vacantes para asesores comerciales; cómo postularse

Feria de empleo virtual en Bogotá: hay 100 vacantes para asesores comerciales; cómo postularse

La feria está dirigida a personas con formación mínima desde bachillerato. Aliste su hoja de vida, una copia de su cédula y vea cómo participar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de mar, 2026
Feria empleo virtual en Bogotá: 100 vacantes para asesores comerciales; cómo postularse
Feria empleo virtual en Bogotá: 100 vacantes para asesores comerciales; cómo postularse -
Alcaldía de Bogotá - Getty Images

Bogotá abrió una nueva convocatoria laboral que reúne 100 vacantes dirigidas a personas interesadas en desempeñarse como asesor comercial o asesor multiskill. La jornada se desarrolla este lunes 9 de marzo de manera virtual, en el marco de la estrategia distrital Talento Capital, que impulsa la conexión entre buscadores de empleo y empresas que requieren personal. La información fue confirmada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

La convocatoria hace parte de los esfuerzos de la administración distrital para fortalecer la vinculación laboral formal y facilitar el acceso a procesos de selección sin desplazamientos. La actividad se organiza junto con la empresa aliada Partners Telecom Colombia S.A.S., según lo registrado por el Distrito y reproducido por medios nacionales.

¿Cómo participar en la feria de empleo virtual?

El proceso está dirigido a personas con formación mínima desde bachillerato. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico aclara que quienes deseen participar deben tener lista su hoja de vida, una copia de la cédula de ciudadanía o, en el caso de personas extranjeras, una copia del Permiso por Protección Temporal. Estos documentos serán requeridos durante el ingreso al espacio virtual de entrevistas. La postulación se realiza completamente en línea. Los aspirantes deben confirmar su asistencia a través del formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y, posteriormente, ingresar al enlace dispuesto para la jornada virtual, que se efectuará mediante Microsoft Teams. La Alcaldía informó que la feria comienza a las 10:00 de la mañana del lunes 9 de marzo.

"Ingresa al proceso virtual a través de la plataforma Teams: Para vacantes de auxiliar elaboración de hornos, auxiliar de empaque y técnico soldador de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., ingresa haciendo clic aquí. Para vacantes de vendedor promotor, conductor asesor y asesores comerciales de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., ingresa haciendo clic aquí", informó la Alcaldía de Bogotá.

El Distrito recuerda que no se requieren intermediarios ni pagos para acceder al proceso. Las autoridades enfatizan en la importancia de evitar anuncios que soliciten dinero o trámites adicionales, ya que la convocatoria es gestionada directamente por las entidades oficiales. La Alcaldía invita a las personas que buscan empleo a estar atentas a nuevas convocatorias, ya que la estrategia Talento Capital continuará publicando oportunidades y orientaciones para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral. De igual forma, la Agencia Distrital de Empleo mantiene canales de información actualizados donde es posible conocer otras ofertas disponibles durante el mes.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

