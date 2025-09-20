Cayó la Lotería de Medellín y el afortunado ganador se llevó el premio mayor de $16.000 millones

La noche de este viernes 19 de septiembre de 2025 quedará marcada en la memoria de miles de colombianos como una jornada de fortuna y esperanza. En uno de los sorteos más esperados del país, la Lotería de Medellín entregó su codiciado premio mayor de $16.000 millones, transformando la vida de un afortunado ganador. Pero la suerte no se detuvo allí: otro colombiano también celebró al acertar el número ganador de uno de los premios secos, llevándose la suma de $700 millones.



Resultados Lotería de Medellín del 19 de septiembre de 2025

Cada viernes por la noche, después de las 11:00 p. m., se realiza el sorteo de la Lotería de Medellín, una tradición que convoca a miles de colombianos en busca de un golpe de suerte. En esta ocasión, el sorteo número 4801 fue particularmente especial. El premio mayor, valorado en $16.000 millones, cayó en manos de quien poseía el billete con el número 5321, serie 103.

Además del premio principal, se entregaron múltiples premios secos, entre ellos uno de $700 millones, que también encontró dueño en esta edición. El plan de premios incluyó montos adicionales de $500 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones, distribuidos entre varios ganadores en distintas regiones del país. A continuación, le compartimos los resultados completos del premio mayor y los secos de 700 millones de la Lotería de Medellín:



Premio mayor de $16.000 millones

Número ganador: 5321

Serie: 103

Seco de $700 millones

Número ganador: 1610 (ganador)

Serie: 281 (ganador)

Número ganador: 2570

Serie: 048

¿Qué son los premios secos?

Los premios secos son una característica distintiva de las loterías colombianas. A diferencia del premio mayor, que se otorga a una única combinación de número y serie, los secos se asignan a otras combinaciones que no coinciden con el mayor, pero que también han sido seleccionadas durante el sorteo. Estos premios permiten que más personas tengan la oportunidad de ganar montos significativos, lo que amplía el alcance del beneficio económico y social del juego.

En el caso del sorteo del 19 de septiembre, los premios secos fueron especialmente generosos. El segundo premio más alto, de $700 millones, fue uno de los más comentados, ya que representa una suma que puede cambiar radicalmente la vida de cualquier ciudadano. El seco más alto era de $1.000 millones y los números ganadores fueron 3522 de la serie 040 y 4026 de la serie 177.



Más allá de la emoción del juego, la Lotería de Medellín cumple una función social fundamental. Fundada en 1945 por la Beneficencia de Antioquia, esta entidad tiene como propósito principal recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en el departamento de Antioquia.

Cada billete vendido representa una contribución directa al sistema de salud regional. Los recursos recaudados permiten financiar programas médicos, mejorar la infraestructura hospitalaria y apoyar iniciativas que buscan elevar la calidad de vida de miles de personas. En este sentido, participar en la Lotería de Medellín no es solo una apuesta por la fortuna personal, sino también un acto de solidaridad con la comunidad.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Para quienes resultan ganadores, el proceso de reclamación está claramente definido. Los premios inferiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) pueden ser cobrados en los puntos de venta autorizados, presentando el billete original y el documento de identidad. En cambio, los premios superiores a ese umbral deben ser reclamados directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín.

El procedimiento incluye la entrega del billete premiado, copia del documento de identidad y el diligenciamiento de un formulario de identificación de ganadores, en cumplimiento de las normas del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El pago se realiza mediante transferencia electrónica, garantizando seguridad y trazabilidad.

