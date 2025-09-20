En vivo
Cayó la Lotería de Medellín y el afortunado ganador se llevó el premio mayor de $16.000 millones

Cayó la Lotería de Medellín y el afortunado ganador se llevó el premio mayor de $16.000 millones

No solo cayó el premio mayor de la Lotería de Medellín, sino que, además, otro colombiano le atinó a los números ganadores del seco de $700 millones. Vea los resultados completos del 19 de septiembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de sept, 2025
Cayó la Lotería de Medellín y el ganador se llevó el premio mayor de $16.000 millones.jpg
Cayó la Lotería de Medellín y el ganador se llevó el premio mayor de $16.000 millones -
Lotería de Medellín - Getty Images

